إفريقيا تقترب من إنجاز مونديالي غير مسبوق





تسجل القارة الإفريقية حضوراً استثنائياً وتألقاً لافتاً في منافسات بطولة كأس العالم 2026، حيث تقف المنتخبات السمراء على أعتاب إنجاز تاريخي غير مسبوق في المونديال. فإن القارة الإفريقية التي تشارك بعشرة منتخبات في هذه النسخة، تمتلك فرصة قوية لتعزيز مقاعدها في الأدوار الإقصائية، إذ قد يتأهل 9 منها إلى دور الـ32، في حين ضمنت ثلاثة منتخبات صعودها رسمياً وودع منتخب واحد المنافسات، بينما تنتظر الستة الباقية حسم مصيرها في الجولة الأخيرة.

وقد تجسد هذا التفوق الإفريقي بإعلان تأهل ثلاثة منتخبات بشكل رسمي إلى الدور المقبل بعد احتلالها المركز الثاني في مجموعاتها ومواصلة تقديم عروض قوية، وهي منتخبات المغرب، وجمهورية جنوب إفريقيا، وساحل العاج، لتؤكد هذه القوى التقليدية جاهزيتها الكاملة للمنافسة في الأدوار الإقصائية المتقدمة. وفي المقابل، تلاشت آمال المنتخب التونسي رسمياً في العبور بعد استقراره في المركز الرابع والأخير بمجموعته، ليكون الممثل الوحيد من القارة الذي غادر البطولة مبكراً حتى الآن.

وعلى صعيد المنتخبات التي ما زالت تقاتل من أجل حسم بطاقات العبور، يبرز المنتخب المصري الذي يتصدر مجموعته في المركز الأول وينتظر التأكيد الرسمي والنهائي لصعوده، بالتوازي مع منتخب غانا الذي يحتل المركز الثاني في مجموعته ويترقب جولة الحسم وعينه على اللحاق بركب المتأهلين.

ولا تقتصر آمال القارة على أصحاب المركزين الأول والثاني، بل تمتد لتشمل أربعة منتخبات أخرى استقرت في المركز الثالث بمجموعاتها وتملك حظوظاً وافرة للتأهل ضمن أفضل ثوالث، وهي منتخبات الجزائر، والسنغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والرأس الأخضر (كاب فيردي)، حيث تبقي آمالها معلقة بانتظار النتائج الختامية لدور المجموعات لتسطر القارة السمراء صفحة جديدة من التميز الكروي على الساحة العالمية.