طوارئ أمنية في ميامي قبل قمة كولومبيا والبرتغال

تعيش مدينة ميامي حالة استنفار أمني غير مسبوقة قبل المواجهة المرتقبة بين كولومبيا والبرتغال، فجر الأحد، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الحادية عشرة في كأس العالم 2026، في مباراة ستحدد متصدر المجموعة، وسط توقعات بحضور جماهيري هائل، لا سيما مع وجود نحو 540 ألف مقيم كولومبي في ولاية فلوريدا.

ولا يرتبط القلق الأمني بالأحداث الرياضية داخل الملعب فحسب، بل أيضاً بتجربة نهائي كوبا أمريكا 2024، حين اقتحم نحو 8000 مشجع لا يحملون تذاكر محيط الملعب، ما تسبب في فوضى كبيرة وتأخير انطلاق المباراة، وهي الواقعة التي لا تزال حاضرة في أذهان السلطات المحلية.

ودفعت تلك الأحداث شرطة ميامي إلى فرض بروتوكول أمني جديد، يمنع أي شخص لا يحمل تذكرة رسمية من الاقتراب لمسافة كيلومتر واحد من الملعب، في محاولة لتجنب تكرار المشاهد التي شهدها نهائي كوبا أمريكا.

كما ألغت السلطات تقليداً معتاداً في الملاعب الأمريكية، يتمثل في التجمعات وحفلات الشواء والتخييم خارج الملاعب قبل المباريات، ولن يسمح للمشجعين بالوصول إلى محيط الملعب إلا عبر الحافلات، والتي تنطلق من نقطة تبعد نحو كيلومتر واحد عن الاستاد، على أن يقتصر استخدامها على حاملي التذاكر فقط.

وفي المقابل، تتوقع السلطات ازدحاماً كبيراً في منطقة مهرجان المشجعين وسط مدينة ميامي، حيث أصدرت الشرطة تحذيرات للسكان والزوار ومستخدمي وسائل النقل العام بضرورة الاستعداد لحركة مرورية كثيفة وحشود جماهيرية كبيرة.

وكان مهرجان المشجعين قد شهد حضوراً كاملاً خلال بث مباراة البرازيل واسكتلندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي انتهت بفوز المنتخب البرازيلي 3-0، دون تسجيل أي مشكلات أمنية، وهو ما تأمل السلطات في تكراره خلال القمة المرتقبة بين كولومبيا والبرتغال.