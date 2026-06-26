مورينيو عن مستوى مباريات كأس العالم: أشعر بالملل بعد 10 دقائق

وجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد، انتقادات حادة للمستوى الفني الذي شهدته بعض مباريات كأس العالم 2026، معتبراً أن البطولة لم تصل حتى الآن إلى المكانة التي تستحقها باعتبارها أكبر حدث كروي في العالم.

وقال مورينيو إن عدداً من المباريات أصابه بالملل، إلى درجة أنه اضطر إلى إغلاق جهاز التلفاز بعد مرور 10 دقائق فقط من صافرة البداية، بسبب ضعف المستوى الفني وغياب الإثارة، مؤكداً أن الأجواء التي رافقت بعض مباريات دور المجموعات لم تعجبه ولم تعكس قيمة البطولة.

وأضاف المدرب البرتغالي أنه يشعر بالاستغراب من النتائج الكبيرة التي شهدتها النسخة الحالية، مشيراً إلى أن انتصارات بنتائج مثل 7-1 أو 5-1 لا ينبغي أن تتكرر في بطولة بحجم كأس العالم، لأنها تجمع أقوى المنتخبات وأكثرها استعداداً للمنافسة، ومن المفترض أن تكون الفوارق الفنية محدودة بين المشاركين.

وأكد مدرب ريال مدريد، أن كأس العالم يمثل بالنسبة إليه قمة كرة القدم العالمية، والبطولة التي ينتظر فيها الجميع مباريات قوية ومتكافئة تحسمها التفاصيل الصغيرة، وليس مواجهات تنتهي بفوارق كبيرة بشكل متكرر مع أداء دون المستوى، معتبراً أن الجماهير تستحق مشاهدة منافسات أكثر إثارة وندية.

وقال مورينيو إن كأس العالم بالنسبة إليه سيبدأ فعلياً مع انطلاق مرحلة خروج المغلوب، لأنه يتوقع أن ترتفع وتيرة المنافسة، وأن تشهد البطولة مباريات أكثر قوة وإثارة وندية، تعكس القيمة الحقيقية للمونديال بوصفه أكبر حدث كروي على مستوى المنتخبات.

وأكد مورينيو أن الأدوار الإقصائية ستكون الاختبار الحقيقي للمنتخبات، متوقعاً أن ترتقي المنافسات إلى المستوى الذي يليق ببطولة كأس العالم، وأن تحظى الجماهير بالمباريات الممتعة التي تنتظرها في هذا المحفل العالمي.