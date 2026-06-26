سباق «أفضل الثوالث» يشتعل في مونديال 2026



مع اقتراب ختام دور المجموعات في كأس العالم 2026، تتجه الأنظار إلى أحد أكثر المسارات تعقيداً وإثارة في البطولة وهو صراع أفضل المنتخبات في المركز الثالث، حيث تتأهل منها ثمانية منتخبات من أصل 12 إلى الدور ثمن النهائي.



وبحسب الترتيب التراكمي الحالي، تتصدر السويد السباق وإكوادور ثانياً بفارق الأهداف ثم تأتي منتخبات البوسنة والهرسك والباراغواي بينما لا تزال منتخبات عدة في وضعية انتظار حاسمة، كما تبقى اسكتلندا وكوريا الجنوبية ضمن دائرة الخطر بفارق الأهداف.



صراع مفتوح حتى صافرة النهاية



مع بقاء مباريات في بعض المجموعات، تتغير الحسابات بشكل لحظي، خصوصاً في ظل اعتماد نظام الترتيب عبر النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة.



ويعني هذا النظام أن أي هدف إضافي في المباريات المتبقية قد يقلب موازين التأهل، في سباق لا يعترف بالثبات حتى اللحظة الأخيرة.



وتعتمد «فيفا» سلسلة من المعايير لحسم الترتيب في حال تساوي المنتخبات، تبدأ بعدد النقاط المحققة، ثم فارق الأهداف، وعدد الأهداف المسجلة، قبل اللجوء إلى تصنيف اللعب النظيف الذي يعتمد على عدد البطاقات الصفراء والحمراء.



وفي حال استمرار التعادل، يحتكم إلى التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر قبل انطلاق البطولة، باعتباره معيار الفصل النهائي.



وأصبح نظام اللعب النظيف عاملاً حاسماً في بعض الحالات، إذ تؤثر كل بطاقة صفراء أو حمراء سلباً على رصيد المنتخب، ما يدفع اللاعبين والمدربين إلى مراقبة السلوك الانضباطي بدقة خلال المراحل الحاسمة من دور المجموعات.



كما فرض النظام الجديد على «فيفا» وضع آلية معقدة لتحديد مواجهات الدور ثمن النهائي، إذ تتغير خريطة الأدوار الإقصائية تلقائياً تبعاً لهوية المنتخبات الثمانية المتأهلة من المركز الثالث.



وبذلك، تحولت المنافسة على المركز الثالث في مونديال 2026 إلى واحدة من أكثر معارك البطولة إثارة وتقلباً، حيث يمكن لهدف في الوقت بدل الضائع أو حتى بطاقة صفراء أن يحدد مصير منتخب بين مواصلة الحلم أو مغادرة المنافسات.



الترتيب الحالي لأفضل الثوالث (حتى الآن)

1- السويد – 4 نقاط (فارق أهداف 0، 7 أهداف مسجلة)

2- إكوادور – 4 نقاط (فارق 0، 2 هدف)

3- البوسنة والهرسك – 4 نقاط (فارق -1، 5 أهداف)

4- باراغواي – 4 نقاط (فارق -2، 2 هدف)

5- كرواتيا – 3 نقاط (فارق -1، 3 أهداف)

6- كوريا الجنوبية – 3 نقاط (فارق -1، 2 هدف)

7- الجزائر – 3 نقاط (فارق -2، 2 هدف)

8- اسكتلندا – 3 نقاط (فارق -3، 1 هدف)

خارج المراكز المؤهلة حالياً

9- كاب فيردي – 2 نقطة

10- بلجيكا – 2 نقطة

11- جمهورية الكونغو الديمقراطية – 1 نقطة

12- السنغال – 0 نقطة