الدوري الألماني يتبنى قوانين مونديال 2026



لم تعد بطولة كأس العالم 2026، مجرد منصة لتجربة نظام الـ48 منتخباً، بل تحولت أيضاً إلى مختبر عملي لاختبار تعديلات جديدة في قوانين اللعبة، بعدما اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي ستجد طريقها إلى الدوري الألماني اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، في حين تخضع تعديلات أخرى للتقييم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها.



وتستهدف أبرز التعديلات الحد من إضاعة الوقت، إذ سيطبق الحكام آلية جديدة تلزم حراس المرمى واللاعبين بسرعة استئناف اللعب، وسيقوم الحكم بالعد التنازلي للثواني الخمس الأخيرة بشكل واضح إذا تأخر حارس المرمى في التخلص من الكرة أو تأخر اللاعبون في تنفيذ رميات التماس وركلات المرمى، على أن تنتقل الكرة إلى الفريق المنافس في حال استمرار التأخير.



وستفرض اللوائح الجديدة انضباطاً أكبر في تنفيذ التبديلات، حيث سيعاقب أي فريق يتأخر في استكمال عملية التغيير باللعب منقوصاً لمدة دقيقة كاملة، في خطوة تهدف إلى تقليص فترات توقف اللعب غير المبررة.



ومن بين أبرز المستجدات أيضاً، إلزام اللاعب الذي يتلقى العلاج داخل أرض الملعب بمغادرتها فور انتهاء التدخل الطبي، وعدم السماح له بالعودة إلا بعد مرور دقيقة، باستثناء حالات إصابات الرأس أو الالتحامات القوية أو الإصابات الناتجة عن مخالفات تستوجب بطاقة صفراء، وذلك للحد من محاولات تعطيل سير المباريات.



وفي المقابل، سيشهد نظام حكم الفيديو المساعد، توسعاً جديداً بعدما أصبح بإمكانه مراجعة حالات الإنذار الثاني المؤدي إلى الطرد، وهو تعديل أصبح إلزامياً وسيُطبق أيضاً في الدوريين الألماني الأول والثاني.



لا تزال عدة أفكار أخرى تخضع للتقييم بعد تجربتها في كأس العالم، من بينها منح الحكام صلاحية معاقبة اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء الحديث خلال المواجهات، في محاولة للحد من السلوكيات التمييزية، إضافة إلى استخدام تقنية الفيديو في مراجعة القرارات المتعلقة بركلات الزاوية.



كما يدرس مسؤولو اللعبة تطبيق عقوبة الطرد الجماعي في حال غادر جميع لاعبي أحد الفريقين أرض الملعب احتجاجاً على قرار تحكيمي، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز هيبة الحكام ومنع الاحتجاجات الجماعية.



وفي المقابل، لا تبدو فترات التوقف الإلزامية لشرب المياه، التي استخدمت خلال مباريات كأس العالم، مرشحة للدخول إلى منافسات الدوري الألماني، إذ يفضل مسؤولو رابطة الدوري الألماني والاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاستمرار في التعامل مع الظروف المناخية بصورة مرنة، وفقاً لدرجة الحرارة وحالة الطقس في كل مباراة.