3 نجوم أستراليين يحصدون ثمن النجاح في المونديال



برزت مشاركة المنتخب الأسترالي في كأس العالم 2026، كمنصة حقيقية لانطلاق عدد من المواهب الشابة نحو دائرة الضوء العالمية، حيث تحول الأداء اللافت لعدد من اللاعبين إلى بوابة محتملة لعقود انتقالات قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون دولار.



ورغم تفاوت نتائج «السوكيروس» بين الفوز المثير على تركيا والخسارة أمام الولايات المتحدة، والتعادل السلبي مع باراغواي، فإن الصورة الأكبر كانت مرتبطة بتألق فردي لعدد من العناصر الشابة التي قد تعيد رسم مستقبل المنتخب، وتفتح أمامهم أبواب أكبر الأندية الأوروبية.



نِستوري إيرانكوندا



الجناح الشاب، نِستوري إيرانكوندا، كان أحد أبرز الأسماء التي خطفت الأنظار، بعدما قدم نموذجاً واضحاً للجناح الحديث القادر على كسر الخطوط بسرعة وجرأة، وهدفه المميز أمام تركيا لم يكن مجرد لقطة فنية، بل كان تأكيداً على تطور لاعب يجمع بين القوة البدنية واللمسة الحاسمة.



واهتمام أندية إنجليزية مثل إيفرتون يعكس حجم القيمة المتزايدة للاعب، خصوصاً مع قدرته على صناعة الفارق في المساحات الضيقة، وهو ما يضعه ضمن فئة المواهب القابلة للانفجار السعري خلال الفترة المقبلة.



أليساندرو سيركاتي



في الخط الخلفي، فرض المدافع أليساندرو سيركاتي، نفسه كأحد أكثر العناصر ثباتاً، حيث أظهر نضجاً لافتاً في التعامل مع المواجهات الفردية، إضافة إلى هدوء واضح في بناء اللعب من الخلف.

ومواجهته المباشرة مع مهاجمين من طراز رفيع لم تربكه، بل أبرزت شخصية دفاعية قادرة على التطور داخل أندية النخبة، وهو ما يفسر ارتباط اسمه بأندية إيطالية كبرى مثل يوفنتوس، في ظل توقعات بأن تتجاوز قيمته السوقية التقديرات الحالية بشكل كبير.



لوكاس هيرينغتون



أما المفاجأة الأبرز، فكانت المدافع الشاب لوكاس هيرينغتون، الذي خطف الأنظار بأدائه البدني والفني معاً، حيث جمع بين القوة في المواجهات الهوائية والقدرة على قراءة اللعب.



واهتمام برشلونة بخدماته يعكس حجم القناعة بإمكانياته المستقبلية، خصوصاً أنه لا يزال في بداية مسيرته الاحترافية، ما يجعله مشروع لاعب يمكن أن يتحول إلى صفقة استراتيجية طويلة الأمد.



وتكشف هذه الأسماء الثلاثة عن تحول واضح في هوية المنتخب الأسترالي، من فريق يعتمد على الانضباط الجماعي فقط، إلى منظومة تنتج مواهب قادرة على المنافسة في أعلى مستويات الكرة العالمية.



وإذا كانت الأرقام السوقية الحالية تضعهم في حدود 100 مليون دولار، فإن القيمة الحقيقية مرشحة للارتفاع أكثر، ليس فقط بسبب الأداء في كأس العالم، بل بسبب ما تمثله هذه البطولة من نقطة انطلاق نحو سوق الانتقالات العالمي.