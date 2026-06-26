تمرد داخل معسكر الأوروغواي قبل مواجهة إسبانيا الحاسمة



أفادت تقارير إعلامية أوروغوايانية بوجود أزمة حادة داخل معسكر منتخب الأوروغواي قبل مواجهته المصيرية أمام إسبانيا ضمن منافسات المجموعة الثامنة من كأس العالم، بعدما دخل عدد من اللاعبين في مواجهة مباشرة مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا مطالبين بتغيير أسلوب عمله ونهجه التكتيكي.



وذكرت إذاعة «إل إسبيكتادور ديبورتيس» أن مجموعة من اللاعبين، تضم لاعب وسط ريال مدريد فيديريكو فالفيردي وحارس مرمى إنترناسيونال البرازيلي سيرخيو روشيت، إلى جانب مانويل أوغارتي ورودريغو بنتانكور، أعربت عن تمردها على المدرب وطالبته بتعديل أساليب التدريب والخطة المعتمدة للمباراة الحاسمة أمام إسبانيا.



وبحسب الإذاعة، طلب اللاعبون عقد اجتماع مع بييلسا، حيث أبلغوه استياءهم من الأحمال التدريبية المرتفعة، معتبرين أنها تسببت في تعرض عدد من اللاعبين لإصابات خلال فترة الإعداد. كما دعوا إلى اعتماد نهج تكتيكي أكثر تحفظاً أمام إسبانيا، يقوم على التكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة.



وأضافت التقارير أن بييلسا رد بالدعوة إلى اجتماع موسع، موضحاً أن خطته كانت تقوم على اعتماد أسلوب «اللعب المتطابق» مع المنافس. وخلال الاجتماع، الذي استمر 48 دقيقة، شرح المدرب الأرجنتيني مختلف جوانب فلسفته التدريبية ورؤيته الفنية.



ووفقاً للمصدر ذاته، أكد بييلسا خلال الاجتماع أن بعض اللاعبين سعوا إلى إبعاده عن المنتخب، وذلك بعد قراره التوقف عن استدعاء المهاجم لويس سواريز واستبعاد لاعب الوسط ناهيتان نانديز من قائمة كأس العالم.



كما نقلت الإذاعة عن بييلسا قوله إنه لعب دوراً أساسياً في تطوير المسيرة الكروية لبعض لاعبي المنتخب، من بينهم مارتين كاسيريس وماكسي أراوخو، ما أثار ردود فعل غاضبة دفعت بعض اللاعبين إلى مغادرة الاجتماع فوراً. وأشارت التقارير إلى أن المدافع خوسيه ماريا خيمينيز حاول تهدئة الأوضاع، لكن دون جدوى.



وذكرت «إل إسبيكتادور ديبورتيس» أيضاً أن أحد مسؤولي الاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم كان على علم بالأزمة، ونقل عنه قوله إن بييلسا «سيغادر المنتخب خلال أقل من شهر».



ولم يتطرق بييلسا أو المهاجم رودريغو أغويري إلى هذه التقارير خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة إسبانيا، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من اللاعبين المذكورين أو من الاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم.



ويجد منتخب الأوروغواي نفسه مطالباً بتحقيق الفوز في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة لضمان التأهل إلى الدور الثاني، وذلك بعد تعادلين مخيبين أمام السعودية والرأس الأخضر.