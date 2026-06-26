حصاد المونديال.. خروج حزين لتونس وساحل العاج تتأهل للمرة الأولى

شهدت الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2026 لكرة القدم اكتمال ملامح عدد من مواجهات دور الـ32، بعدما حجزت منتخبات الإكوادور وساحل العاج وهولندا واليابان وأستراليا مقاعدها في الأدوار الإقصائية، فيما ضمنت السويد العبور ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

وفي المقابل، تلقت ألمانيا خسارتها الأولى في البطولة أمام الإكوادور رغم احتفاظها بصدارة مجموعتها، بينما أنهت تركيا مشاركتها بفوز معنوي على الولايات المتحدة التي تأهلت بدورها متصدرة لمجموعتها، لتتواصل الإثارة مع اكتمال عقد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية.

لحقت الإكوادور بألمانيا الى دور الـ32 عندما تغلبت عليها 2-1 على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد في نيوجيرزي/نيويورك في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في مونديال أمريكا الشمالية لكرة القدم.

وكانت ألمانيا، التي ضمنت صدارة المجموعة بعد الجولة الثانية، البادئة بالتسجيل عبر لوروا سانيه (2)، وردت الإكوادور بهدفين لنيلسون أنغولو (9) وغونسالو بلاتا (77).

وحققت الإكوادور ما كانت بحاجة إليه وهو الفوز وتفادت الخروج من البطولة بعدما أنهت دور المجموعات برصيد أربع نقاط في المركز الثالث ولكونها ستملك فارق أهداف أفضل من منتخبات بالرصيد عينه، فيما منيت ألمانيا بخسارتها الأولى في هذه النسخة بعد فوزين متتاليين على كوراساو 7-1 وساحل العاج 2-1.

وبلغت ساحل العاج الأدوار الإقصائية من كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى، بفوزها على كوراساو 2-0 وسجل نيكولا بيبيه (7، 64) هدفي ساحل العاج التي خرجت في مشاركاتها الثلاث السابقة بين 2006 و2014 من دور المجموعات.

ورفعت ساحل العاج رصيدها إلى ست نقاط بعد فوز على الإكوادور 1-0 وخسارتها أمام ألمانيا 1-2، لتلاقي الإثنين المقبل وصيف المجموعة التاسعة، أي فرنسا أو النرويج.

فازت هولندا على تونس 3-1 وضمنت تأهلها إلى دور الـ32 في صدارة المجموعة السادسة.

وسجل لهولندا إلياس السخيري (3 خطأ في مرمى فريقه) وبراين بروبي (7)، ويان بول فان هيكه (62)، ولتونس التي كانت قد فقدت الأمل بالتأهل منذ الجولة الثانية حازم المستوري (54).

ورفعت هولندا رصيدها إلى سبع نقاط، مقابل 5 لليابان و4 للسويد فيما تذيلت تونس المجموعة دون نقاط.

وتلعب هولندا في دور الـ32 مع المغرب وصيف المجموعة الخامسة، الاثنين في مدينة مونتيري المكسيكية.

وكانت هولندا افتتحت مشوارها بتعادل مع اليابان 2-2، قبل أن تسحق السويد 5-1، فيما فقدت تونس أمل التأهل باكرا، بخسارتين قاسيتين أمام السويد 1-5 واليابان 0-4.

حجز المنتخبان الياباني والسويدي مقعديهما في دور الـ32 من كأس العالم 2026 لكرة القدم، بتعادلهما 1-1 الخميس على ملعب "إيه تي أند تي" في أرلينغتون، وتقدّمت اليابان عن طريق دايزن مايدا (56)، وأدرك أنتوني إيلانغا التعادل للسويد (62).

وحجز المنتخب الياباني بطاقة التأهل بحلوله ثانيا في المجموعة السادسة برصيد خمس نقاط، خلف هولندا صاحبة المركز الأول، في المقابل، حجزت السويد مقعدها في الأدوار الإقصائية بحلولها ثالثة في المجموعة برصيد أربع نقاط، لكن فارق أهدافها (سجّلت 7 وتلّقت 7) أمّن لها العبور رسميا كأحد أفضل ثمانية منتخبات تحتلّ المركز الثالث، وهو ما لن يتغيّر بغض النظر عما ستؤول إليه بقية مباريات الجولة الثالثة.

وتواجه اليابان في دور الـ32 البرازيل في هيوستن في 29 يونيو.

حجزت ​أستراليا مقعدها في دور 32 بعد تعادل سلبي شابه الحذر الشديد ⁠وقوة المنافسة أمام باراغواي، التي سيتعين عليها الانتظار لمعرفة مصيرها بصفتها صاحبة المركز الثالث في مجموعتها.

وفي مباراة ‌توقفت كثيرا وشهدت التحامات عنيفة وتسديدات غير الدقيقة، كانت أستراليا هي ‌التي حظيت بمعظم الفرص، حيث ‌أجبر كريستيان فولباتو وجاكسون إرفاين ‌حارس باوروغواي على ‌التصدي لتسديداتهما، وكاد جوردان بوس أن يسجل ​مرتين في ‌الدقائق ​الأخيرة من المباراة.

أما باراغواي، فقد ⁠قدمت أداء متواضعا ولم تحظَ بفرصة حقيقية سوى في اللحظات الأخيرة ​عندما ⁠تصدى ⁠الحارس الأسترالي لتسديدة ماوريسيو ماجالايس، وكان الموهوب خوليو إنسيسو بمراوغاته المستمرة المصدر ⁠الوحيد للمتاعب لمنتخب أستراليا.

وحقق بدلاء تركيا فوزا معنويا على بدلاء الولايات المتحدة 3-2 على ملعب سوفاي في لوس أنجلوس، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لمونديال أميركا الشمالية في كرة القدم.

وسجل أردا غولر (10) وأوركون كوكجو (31) وكان أيهان (90+8) أهداف تركيا، وأوستن تراستي (3) وسيباستيان بيرهالتر (49) هدفي الولايات المتحدة.

وأنهت تركيا التي كانت خارج المنافسة بعد خسارتين متتاليتين، مشاركتها بفوز معنوي وثلاث نقاط بدلا من رصيد خال، فيما منيت الولايات المتحدة التي كانت ضامنة تأهلها، بخسارتها الاولى بعد فوزين متتاليين دون تأثر صدارتها برصيد ست نقاط.