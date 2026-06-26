تحليل | مباراة أستراليا وباراغواي مغلقة تكتيكياً لتحقيق هدف محدد



شهدت مواجهة باراغواي وأستراليا ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2026، طابعًا تكتيكيًا شديد الحذر من المنتخبين لتحقيق هدف محدد بتأمين موقعيهما في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، ونجحا في ذلك بعدما انتهت بالتعادل السلبي، لكنها لم تخل من الصراع الفني والقراءة الخططية بين مدرستين مختلفتين.



ودخل المنتخب الأسترالي المواجهة بأفضلية نسبية من حيث التنظيم والنتائج، معتمدًا على كتلة دفاعية متوازنة وانتقالات سريعة عبر الأطراف، فيما اختارت باراغواي نهجًا أكثر تحفظًا، قائمًا على الإغلاق الدفاعي والبحث عن المرتدات عبر تحركات خوسيه أرس وغابرييل أفالوس.



وعلى مستوى الإيقاع، اتسم الشوط الأول بالانضباط التكتيكي مع غياب المساحات في الثلث الأخير، حيث تفوقت أستراليا نسبيًا في الاستحواذ، ولكنها عانت في تحويل السيطرة إلى فرص حقيقية، في حين اكتفت باراغواي بمحاولات متقطعة افتقدت للدقة في اللمسة الأخيرة.



وأبرز ملامح اللقاء كانت الصراع في وسط الملعب، حيث نجح المنتخب الأسترالي في فرض كثافة عددية عبر الثلاثي الخلفي وخط الوسط، ما حد من قدرة باراغواي على البناء التدريجي للهجمات، وفي المقابل، اعتمدت باراغواي على الكرات المباشرة والكرات الثانية دون فاعلية هجومية حاسمة.



ورغم تفوق أستراليا في عدد التسديدات، إلا أن غياب الجودة في الثلث الأخير، حال دون ترجمة الأفضلية إلى أهداف، بينما ظلت باراغواي وفية لنهجها الدفاعي حتى صافرة النهاية.



ولم يخرج الشوط الثاني عن نفس الإطار، مع ارتفاع نسبي في الندية البدنية، وتعدد التبديلات التي حاول من خلالها المدربان كسر حالة الجمود، ولكن التنظيم الدفاعي ظل كلمة السر، ليبقى التعادل السلبي سيد الموقف حتى النهاية.



وأكدت أستراليا بتعادلها السلبي على صلابتها التكتيكية وقدرتها على إدارة المباريات الحاسمة، بينما تخرج باراغواي بنقطة تبقي على آمالها الحسابية في التأهل عبر بوابة أفضل الثوالث، في انتظار نتائج المجموعات الأخرى.



ورغم أن المباراة لم تشهد أي أهداف، لكنها كانت درسًا واضحًا في أن التفاصيل الصغيرة والانضباط التكتيكي قد يكونان أقوى من الرغبة الهجومية وحدها في بطولات المونديال.