تركيا تودع المونديال بفوز شرفي على أمريكا

أنهى المنتخب التركي مشاركته في كأس العالم 2026 بفوز شرفي على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوس أنجلوس ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة.

واكتفى المنتخب التركي بالحصول على 3 نقاط، لينهي مشواره في ذيل ترتيب المجموعة ويودع البطولة رسمياً، بعدما كان قد فقد فرصه في التأهل إلى دور الـ32 منذ الجولة الثانية.

وفي المقابل، لم تغيّر الخسارة من صدارة المنتخب الأمريكي للمجموعة برصيد 6 نقاط، مؤكداً تأهله إلى الأدوار الإقصائية، بعدما كان قد حسم بطاقة العبور مبكراً منذ الجولة الثانية.

فيما حصل منتخب أستراليا على البطاقة الثانية المؤهلة عن المجموعة، بعدما أنهى مشواره في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، إثر تعادله السلبي مع منتخب باراغواي، الذي حل ثالثاً برصيد 4 نقاط، لتبقى حظوظه قائمة في التأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

إيقاع سريع

أنهى المنتخب التركي الشوط الأول متقدماً على نظيره الأمريكي بنتيجة 2-1، بعدما قلب تأخره المبكر إلى أفضلية مستحقة في مباراة اتسمت بالإيقاع السريع والفرص المتبادلة.

ودخل المنتخب الأمريكي اللقاء بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكراً في الدقيقة الثالثة عبر أوستون تراستي، الذي استغل كرة عرضية من سيباستيان بيرهالتر إثر ركلة ركنية، ليضعها في الشباك بعد ضغط هجومي متواصل منذ الدقائق الأولى.

لكن الرد التركي جاء سريعاً، إذ أدرك أردا غولر التعادل في الدقيقة العاشرة بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، مستفيداً من تمريرة باريس ألبير يلماز، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وواصل المنتخب التركي فرض أفضليته تدريجياً، ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف ثانٍ في الدقيقة 31، عندما تابع أوركون كوكجو كرة عرضية من إرين ألمالي، وأسكنها الشباك من مسافة قريبة، مانحاً منتخب بلاده التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

وشهدت الدقائق المتبقية محاولات أمريكية لإدراك التعادل، أبرزها فرصتان لبريندن آرونسون، ثم تسديدة قوية من ويستون ماكيني تصدى لها الحارس أوغورجان تشاكير ببراعة، إضافة إلى رأسيتين من مايلز روبنسون وأوستون تراستي مرتا خارج المرمى.

وفي المقابل، واصل المنتخب التركي تهديده عبر كينان يلدز وعبد الكريم برداقجي، إلا أن الدفاع الأمريكي تصدى لمحاولاتهما، وبعد ست دقائق وقتاً محتسباً بدل الضائع، أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم تركيا 2-1.

انتفاضة أمريكية

شهد الشوط الثاني انتفاضة واضحة من المنتخب الأمريكي، الذي فرض أفضليته الهجومية منذ الدقائق الأولى، وبدأ بضغط متواصل على مرمى تركيا، ليثمر سريعاً عن هدف التعادل في الدقيقة 49 عبر سيباستيان بيرهالتر، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية السفلى للمرمى، معيداً اللقاء إلى نقطة البداية.

وواصل المنتخب الأمريكي سيطرته بعد الهدف، وصنع سلسلة من الفرص الخطيرة، إذ أهدر بريندن آرونسون وريكاردو بيبي فرصتين محققتين، بينما تصدى الحارس أوغورجان تشاكير ببراعة لمحاولتين من كريستيان بوليسيتش، قبل أن يبعد رأسية ويستون ماكيني وتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء، ليحافظ على التعادل.

وحاول المنتخب التركي استعادة زمام المبادرة عبر تسديدات أوركون كوكجو وكينان يلدز وأردا غولر، لكنها افتقدت الدقة والفاعلية أمام المرمى، وأجرى المنتخبان عدة تبديلات لتنشيط الصفوف في الدقائق الأخيرة، قبل أن يخطف كان أيهان هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد متابعة جيدة لكرة داخل منطقة الجزاء، ليحقق المنتخب التركي فوزاً شرفياً في ختام مشواره بالمونديال.