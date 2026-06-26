أستراليا تتأهل إلى دور الـ32 للمونديال بتعادل سلبي مع باراغواي

تأهل منتخب أستراليا إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، عقب تعادله السلبي مع منتخب باراغواي، في المباراة التي جمعتهما على ستاد سان فرانسيسكو باي أرينا في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة.

وجاء تأهل المنتخب الأسترالي بعد إنهائه دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب باراغواي، الذي حل ثالثاً، ليحافظ بدوره على آماله قائمة في المنافسة على إحدى بطاقات أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في المجموعات.

وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة ذاتها، خسر منتخب الولايات المتحدة أمام تركيا بنتيجة 2-3، ولم تؤثر النتيجة على صدارة المنتخب الأمريكي للمجموعة برصيد 6 نقاط، بعدما كان قد حسم بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية مبكراً.

في المقابل، اكتفى المنتخب التركي بثلاث نقاط، ليختتم مشواره في قاع ترتيب المجموعة الرابعة ويودع البطولة رسمياً، بعدما فقد فرصه في التأهل منذ الجولة الثانية من دور المجموعات.

حذر تكتيكي

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين منتخبي باراغواي وأستراليا، بعد 45 دقيقة اتسمت بالحذر التكتيكي، مع أفضلية نسبية للمنتخب الأسترالي الذي صنع الفرص الأخطر، لكنه اصطدم بتألق حارس باراغواي أورلاندو جيل.

وبدأ المنتخب الأسترالي المباراة بضغط هجومي مبكر، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة عندما تصدى أورلاندو جيل ببراعة لتسديدة جاكسون إيرفاين، قبل أن يواصل "الكانغارو" محاولاته عبر ركلات ركنية وتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

وأهدر أيدن أونيل فرصة بتسديدة مرت فوق العارضة في الدقيقة العاشرة، فيما واصل المنتخب الأسترالي فرض أفضليته الميدانية، لكن محاولات كونور ميتكالف وجوردان بوس وكريستيان فولباتو افتقدت اللمسة الأخيرة، أو وجدت الحارس جيل في الموعد، الذي واصل تألقه بتصديات حاسمة، أبرزها أمام فولباتو في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي المقابل، اعتمد منتخب باراغواي على الهجمات المرتدة، وكاد أن يخطف هدف التقدم في الدقيقة 38، لكن غابرييل أفالوس سدد من داخل منطقة الجزاء خارج القائم الأيسر بعد تمريرة من دييغو غوميز.

ورغم المحاولات المتبادلة في الدقائق الأخيرة، لم ينجح أي من المنتخبين في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، مع أفضلية واضحة لأستراليا في عدد الفرص، مقابل صمود دفاع باراغواي وتألق حارس مرماه.

إيقاع متقلب

شهد الشوط الثاني من مواجهة باراغواي وأستراليا إيقاعاً متقلباً وفرصاً خطيرة من الطرفين، لكن دون أن ينجح أي فريق في هز الشباك.

وبدأت باراغواي الشوط الثاني بمحاولة فرض الأفضلية عبر تسديدات بعيدة من ماوريسيو ودييغو غوميز، لكن الحارس الأسترالي باتريك بيتش تصدى ببراعة لإحدى أخطر المحاولات عند الدقيقة 50، مانعاً هدفاً محققاً.

وفي المقابل، ردت أستراليا بمحاولات متكررة عبر نستور إيرنكوندا وجوردان بوس، وكادت أن تخطف التقدم في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أورلاندو جيل، بينما أهدر تيت يينغي فرصة خطيرة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطاً متبادلاً وتبديلات من الطرفين لتنشيط الهجوم، إضافة إلى توقفات بسبب الإصابات، قبل أن يحتسب الحكم خمس دقائق وقتاً بدل الضائع لم تغير من واقع النتيجة.