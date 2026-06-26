كأس العالم 2026 .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى منتخبي مصر والسعودية في الجولة الحاسمة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، حيث يخوض المنتخبان مواجهتين مصيريتين فجر السبت بحثاً عن حسم بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويصطدم المنتخب المصري بنظيره الإيراني في اختبار قوي ضمن منافسات المجموعة السابعة، فيما يلتقي المنتخب السعودي مع كاب فيردي في مواجهة لا تقبل سوى تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على آماله في العبور.

وتسبق هاتين المباراتين، اليوم الجمعة، مواجهتان بارزتان تجمعان النرويج مع فرنسا، والسنغال أمام العراق، لتزداد المنافسة اشتعالاً مع اقتراب إسدال الستار على مرحلة المجموعات وتحديد هوية المتأهلين إلى الدور المقبل.

مباريات الجمعة

النرويج × فرنسا Norway vs France

23:00 بتوقيت الإمارات

22:00 بتوقيت السعودية ومصر

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1

السنغال × العراق Senegal vs Iraq

23:00 بتوقيت الإمارات

22:00 بتوقيت السعودية ومصر

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1

مباريات السبت

كاب فيردي × السعودية Cape Verde vs Saudi Arabia

04:00 بتوقيت الإمارات

03:00 بتوقيت السعودية ومصر

القناة الناقلة: بي إن سبورتس

أوروغواي × إسبانيا Uruguay vs Spain

04:00 بتوقيت الإمارات

03:00 بتوقيت السعودية ومصر

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 4

مصر × إيران Egypt vs Iran

07:00 بتوقيت الإمارات

06:00 بتوقيت السعودية ومصر

القناة الناقلة: بي إن سبورتس

نيوزيلندا × بلجيكا New Zealand vs Belgium

07:00 بتوقيت الإمارات

06:00 بتوقيت السعودية ومصر

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس