3 نقاط ضعف تحدد سقف طموح الألمان في كأس العالم



رغم حسمه صدارة المجموعة الخامسة والتأهل إلى دور الـ32، فإن المنتخب الألماني كشف مجدداً عن 3 نقاط ضعف قد تضع سقفاً واضحاً لطموحاته في كأس العالم 2026، بعدما سقط أمام الإكوادور بنتيجة 1-2 في ختام دور المجموعات.



وعقب صافرة النهاية على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بدت علامات الإحباط واضحة على وجوه لاعبي ألمانيا، في مشهد عكس حجم القلق من الأداء الدفاعي أكثر من نتيجة المباراة، التي لم تؤثر على صدارة المجموعة.



وتقدمت ألمانيا مبكراً عبر ليروي ساني، لكن الإكوادور ردت سريعاً بهدف نيلسون أنغولو، قبل أن يخطف غونزالو بلاتا هدف الفوز في الدقيقة 77، وسط احتفالات صاخبة من الجماهير الإكوادورية التي تمسكت بحلم التأهل.



أزمة دفاعية



لم تكن معاناة ألمانيا الدفاعية وليدة مباراة الإكوادور، بل امتداداً لمشكلة صاحبت الفريق منذ فترة، ففي دوري الأمم الأوروبية 2025 استقبل المنتخب ثمانية أهداف في الأدوار الإقصائية، قبل أن يحافظ على نظافة شباكه في مباريات تصفيات المونديال أمام منتخبات أقل مستوى مثل لوكسمبورغ وأيرلندا الشمالية وسلوفاكيا.



ومع مواجهة منافسين أقوى في تحضيرات مونديال 2026، عادت الهشاشة الدفاعية للظهور، إذ استقبلت ألمانيا ثلاثة أهداف أمام سويسرا، ثم اهتزت شباكها أمام غانا والولايات المتحدة، قبل أن تتلقى أهدافاً من كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور في كأس العالم.



وتضاعفت الأزمة بعد إصابة شلوتربيك، أفضل مدافع في تشكيلة المدرب يوليان ناغلسمان، بتمزق في الرباط الجانبي للكاحل، وهي الإصابة التي أنهت مشواره في البطولة وأضعفت الخط الخلفي بصورة واضحة.



الهجوم لا يكفي



ورغم امتلاك ألمانيا ترسانة هجومية تضم جمال موسيالا وفلوريان فيرتز وكاي هافرتز ودينيز أونداف وليروي ساني، فإن الاعتماد على القوة الهجومية وحدها قد لا يكون كافياً في الأدوار الإقصائية.



ففي حال اصطدام ألمانيا بمنتخبات الصف الأول، مثل فرنسا، سيجد الدفاع نفسه أمام سرعة وخطورة كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي ومايكل أوليس، وهو اختبار يبدو أكثر تعقيداً في ظل المستويات الدفاعية الحالية.



ذاكرة التاريخ



تاريخياً، ارتبطت إنجازات ألمانيا في كأس العالم دائماً بوجود خط دفاع استثنائي، أما في النسخة الحالية، فإن غياب شلوتربيك، إلى جانب استمرار الأخطاء الدفاعية، قد يجعل سقف طموحات ألمانيا أقل مما تسمح به قدرات نجومها في الخط الأمامي، ويهدد حلم اللقب العالمي الخامس.