براد بيت ودي كابريو يتصدران كوكبة النجوم في مدرجات أمريكا وتركيا

لم تقتصر الأضواء في مباراة الولايات المتحدة وتركيا ضمن منافسات كأس العالم 2026 على المستطيل الأخضر، بل امتدت إلى مدرجات الملعب، التي تحولت إلى منصة جمعت نخبة من نجوم هوليوود والرياضة والسياسة الأمريكية.

وأكد الحضور الجماهيري أن النجومية لا تقتصر على اللاعبين فقط، إذ شهدت المباراة أكبر تجمع للمشاهير في البطولة حتى الآن.

وتصدر النجم العالمي براد بيت المشهد، إذ لفت الأنظار رغم ظهوره بملابس غير مألوفة، بينما حضر شريكه في فيلم «نادي القتال»، إدوارد نورتون، لمتابعة اللقاء.

كما ظهر ليوناردو دي كابريو، محاولاً تجنب عدسات الكاميرات بإخفاء وجهه تحت قبعة، لكن محاولاته لم تمنع الجماهير والكاميرات من التعرف إليه.

وشهدت المدرجات أيضاً حضور أسطورة دوري كرة السلة الأمريكي سكوتي بيبين، إلى جانب أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس الأمريكي.

وسجل الممثل أوين ويلسون حضوره، بعد مشاركته في الترويج لتغطية كأس العالم، بينما واصلت باريس هيلتون دعمها للمنتخب الأمريكي بحضورها المباراة الثالثة على التوالي، بعدما نالت شرف إخراج كرة المباراة قبل صافرة البداية.

وضمت قائمة الحضور كذلك الممثل أشتون كوتشر، والنجمة جيسيكا ألبا، ونجم كرة القدم الأمريكية ماثيو ستافورد، ولاعب البيسبول بليك سنيل، إلى جانب الثنائي كيغان-مايكل كي وخايمي كاميل، حيث ارتدى الأخير قميصاً مستوحى من التصميم الشهير لحارس المكسيك الأسطوري خورخي كامبوس.

واختتمت قائمة المشاهير بحضور كل من أليسون بري، وديف فرانكو، وكريستوفر مينتز-بلاس، في أمسية أكدت أن كأس العالم 2026 لا يجمع نجوم كرة القدم فقط، بل تحول أيضاً إلى ملتقى لأبرز الشخصيات في عالم الفن والرياضة والسياسة.