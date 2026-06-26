موعد مباراة البرازيل واليابان في دور الـ32 بكأس العالم

تتجه الأنظار إلى مواجهة منتخب البرازيل ونظيره الياباني في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، في أول اختبار إقصائي لـ«السيليساو» بعد تصدره مجموعته، بينما يسعى المنتخب الياباني إلى مواصلة مشواره وتحقيق مفاجأة جديدة أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

وتأهل منتخب البرازيل إلى دور الـ 32 بعدما أنهى منافسات المجموعة الثالثة في الصدارة برصيد 7 نقاط، متفوقًا على المنتخب المغربي بفارق الأهداف، فيما حجز منتخب اليابان مقعده في الأدوار الإقصائية بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة عقب تعادله مع السويد في الجولة الثالثة.

وتمثل المباراة مواجهة قوية بين منتخب يطمح لإضافة النجمة السادسة إلى سجله، وآخر فرض نفسه بين المتأهلين بعد عروض جيدة في مرحلة المجموعات.

ويدخل المنتخب البرازيلي اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة طريقه نحو اللقب، معتمدًا على مجموعة من أبرز نجومه يتقدمهم فينيسيوس جونيور، بينما يأمل المنتخب الياباني في مواصلة نتائجه الإيجابية وإقصاء أحد عمالقة كرة القدم العالمية وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 16.

وتقام المباراة يوم الاثنين 29 يونيو 2026 على ملعب هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ويحتضن ملعب هيوستن المواجهة التي ينتظر أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل أهمية المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين، إذ يتأهل الفائز مباشرة إلى دور الـ 16، بينما تنتهي رحلة الخاسر في البطولة.