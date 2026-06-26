تونس تدخل قائمة تاريخية لا يتمناها أي منتخب في المونديال

دخل منتخب تونس قائمة رقمية نادرة لا يرغب أي منتخب في التواجد بها خلال كأس العالم، بعدما استقبلت شباكه 12 هدفًا في نسخة 2026، عقب خسارته أمام هولندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات على ملعب آروهيد.

وخسر منتخب تونس أمام هولندا بنتيجة 3-1، بعدما تلقى هدفين مبكرين في أول 7 دقائق من الشوط الأول، ليتواصل تراجع المنظومة الدفاعية لـ«نسور قرطاج» خلال النسخة الحالية من المونديال، بعد سلسلة من الأهداف التي هزت شباك الفريق على مدار مبارياته في البطولة.

وارتفع عدد الأهداف التي استقبلها المنتخب التونسي في كأس العالم 2026 إلى 12 هدفًا، توزعت بين حارسيه أيمن دحمان وعبد المهيب الشامخ.

وانضم منتخب تونس بهذا الرقم إلى قائمة نادرة في تاريخ كأس العالم، بعدما أصبح ظهوره في نسخة 2026 هو الحالة السابعة فقط التي يستقبل فيها حارسا مرمى من منتخب واحد 5 أهداف أو أكثر في نسخة مونديالية واحدة.

وغابت هذه الحالة عن كأس العالم منذ نسخة 1994، عندما حدث الأمر مع منتخب الكاميرون، بينما شهد مونديال 1954 تواجد النمسا وألمانيا في القائمة نفسها، قبل أن تتكرر في نسخة 1958 مع فرنسا وباراغواي وألمانيا.

وكشف الرقم حجم المعاناة الدفاعية التي واجهها منتخب تونس في البطولة، إذ لم تكن الأهداف مرتبطة بحارس واحد فقط، بل جاءت نتيجة خلل جماعي في الخط الخلفي وعدم قدرة الفريق على الحد من خطورة المنافسين.