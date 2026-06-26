تحليل| فوارق الجودة تحسم مواجهة هولندا وتونس

كشفت مواجهة المنتخبين الهولندي والتونسي عن فوارق فنية وبدنية وذهنية شاسعة رجحت كفة منتخب الطواحين، الذي فرض هيمنة مطلقة على مجريات اللقاء، وجاءت هذه السيطرة نتيجةً وعرضاً طوال المباراة، حيث دخل المنتخب التونسي المواجهة تائهاً وبمعنويات متراجعة، بعد تأكد خروجه الرسمي من البطولة إثر تلقيه خسارتين متتاليتين في الجولتين الأولى والثانية أمام السويد واليابان، ما أثر سلباً في الحالة الذهنية للاعبين خلال الدقائق الأولى.

واعتمد المنتخب الهولندي في تكتيكه على الهيمنة المريحة عبر تدوير الكرة والتمريرات القصيرة المتبادلة، محققاً نسبة استحواذ تجاوزت 62%. وبعد تسجيله هدفين مبكرين، تحول الأداء الهولندي بذكاء نحو الاعتماد على التحولات الهجومية السريعة واستغلال المساحات.

وفي المقابل، عاش المنتخب التونسي حالة من الارتباك الدفاعي، وظهرت محدودية الإمكانات الفنية والبدنية لبعض عناصره، والتي كانت نتاجاً مباشراً لعدم الجاهزية وسوء التحضير الفني والبدني للمونديال.

كما عاب الأداء التونسي بطء الأطراف، وفقدان العمق الدفاعي، وسوء التمركز في التعامل مع الكرات الثابتة. ورغم هذه العيوب، يُحسب لـ«نسور قرطاج» الانضباط وعدم الاندفاع العشوائي بعد التأخر، ما قلل الأخطاء مقارنة بالمباراتين السابقتين، وأبقى النتيجة عند هدفين دون رد بنهاية الشوط الأول.

وتبدل الحال الفني للمنتخب التونسي في الشوط الثاني، ليقدم أفضل أشواطه في المونديال، عبر تطبيق تكتيك الخطوط المتقاربة والتمركز الدفاعي الجيد. وساعد هذا التحول في تقليل الأخطاء وصناعة فرص هجومية حقيقية أسفرت عن تسجيل هدف تقليص الفارق، بالتزامن مع يقظة كبيرة من حارس المرمى في التصدي للهجمات المرتدة.

واستنفر هذا التحسن الفني والبدني الجهاز الفني لمنتخب هولندا، فرفع لاعبو الطواحين نسق أدائهم بعدما استشعروا الخطر على صدارة المجموعة. ورغم المحاولات التونسية والاعتماد على الحلول الفردية، فإن جودة العناصر الهولندية وخبرتها في إدارة المباريات الكبيرة صنعت الفارق في الدقائق الأخيرة، لتجهض خطورة تونس وتؤمن الفوز لهولندا.