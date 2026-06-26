بعد عودته للمونديال.. نيمار ينسحب من مفاوضات الدوري الأمريكي

انسحب النجم البرازيلي نيمار من مفاوضات انتقاله إلى نادي سينسيناتي الأمريكي، بعد تعثر المحادثات وعدم إحراز تقدم في المفاوضات، رغم اهتمام اللاعب بخوض تجربة في الدوري الأمريكي، وفقًا لما ذكره موقع «ذا أثليتيك».

وكشف التقرير أن نادي سينسيناتي لم يقدم أي عرض رسمي لضم نيمار، رغم زيارة المدير الرياضي كريس أولبرايت ورئيس النادي جيف بيردينج إلى البرازيل في أبريل الماضي، حيث التقيا اللاعب ووالده لمناقشة إمكانية انتقاله، وأوضح التقرير أن نيمار شعر بأن مسؤولي النادي لم يتعاملوا بجدية كافية مع الصفقة، ما دفعه إلى إنهاء المفاوضات.

وأشار «ذا أثليتيك» إلى أن نيمار لا يزال منفتحًا على خوض تجربة في الدوري الأمريكي مع نادٍ آخر إذا توفرت الظروف المناسبة، في الوقت الذي يرتبط حاليًا بعقد مع سانتوس حتى نهاية العام، وسجل المهاجم البرازيلي 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 15 مباراة مع فريقه هذا الموسم، قبل أن يعود للمشاركة مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026 بعد تعافيه من الإصابة، حيث شارك في الفوز على إسكتلندا (3-0)، وساهم في تصدر «السيليساو» مجموعته برصيد 7 نقاط.

وأضاف التقرير أن أندية الدوري الأمريكي كثفت خلال السنوات الأخيرة مساعيها للتعاقد مع نجوم عالميين، مستفيدة من النجاح التجاري الكبير الذي حققه انضمام ليونيل ميسي، في إطار خططها لزيادة شعبية المسابقة قبل مفاوضات حقوق البث الجديدة المقررة في عامي 2028 و2029.

كما شهدت البطولة انضمام أسماء بارزة مثل ماركو رويس، وهوجو لوريس، وتوماس مولر، وسون هيونغ مين، ورودريغو دي بول، وخاميس رودريجيز، وتيمو فيرنر، بينما يستعد أنطوان جريزمان للانضمام هذا الصيف، في الوقت الذي يقترب فيه إنتر ميامي من التعاقد مع كاسيميرو، ويسعى شيكاغو فاير لضم روبرت ليفاندوفسكي.