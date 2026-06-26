تحليل| من الضغط إلى إدارة الإيقاع.. الوصفة الإيفوارية لإخماد اندفاع كوراساو

نجح منتخب كوت ديفوار في تأكيد تفوقه الفني على نظيره كوراساو، بعدما حسم المواجهة بهدفين دون رد، في لقاء عكس الفارق في الجودة الفردية والانضباط الجماعي، حيث جمع "الأفيال" بين الفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية، ليخرجوا بانتصار مستحق يعكس قدرتهم على إدارة المباريات بأقل قدر من المخاطر.

ولم يحتج المنتخب الإيفواري سوى سبع دقائق لفرض أفضليته على النتيجة، بعدما استثمر نيكولا بيبي انطلاقة هجومية منظمة، ليترجم تمريرة يان ديوماندي إلى هدف مبكر منح فريقه أفضلية نفسية وتكتيكية، وأجبر كوراساو على التخلي تدريجياً عن حذره الدفاعي والبحث عن العودة إلى اللقاء.

ومنح الهدف المبكر كوت ديفوار مساحة أكبر للتحكم في نسق المباراة، إذ اعتمد لاعبوه على تدوير الكرة بثقة والانتقال السريع بين الدفاع والهجوم، مع ضغط متوسط حرم منافسه من بناء الهجمات بسلاسة.

وفي المقابل، حاول منتخب كوراساو الرد عبر تحركات تاهيث تشونغ ويورغن لوكاديا والأخوين باكونا، إلا أن محاولاته افتقدت الدقة في اللمسة الأخيرة، رغم بعض الفترات التي نجح خلالها في الوصول إلى محيط منطقة الجزاء.

ورغم تقدم كوت ديفوار، لم يندفع لاعبوه هجومياً بصورة مبالغ فيها، بل حافظوا على توازن واضح بين الخطوط، مع اعتماد إبراهيم سنغاري وفرانك كيسي على تأمين وسط الملعب وقطع خطوط التمرير، الأمر الذي حد من قدرة المنافس على خلق فرص محققة، بينما واصل أماد ديالو ونيكولا بيبي تهديد المرمى بتحركاتهما المستمرة على الأطراف.

وقبل نهاية الشوط الأول، كثف منتخب كوراساو ضغطه مستفيداً من عدة كرات ثابتة وركنيات متتالية، إلا أن التنظيم الدفاعي الإيفواري والتمركز الجيد داخل منطقة الجزاء حالا دون تعديل النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق لـ"الأفيال".

وفي الشوط الثاني، بدا واضحاً أن الجهاز الفني لكوت ديفوار فضل إدارة المباراة بذكاء، مع الحفاظ على الاستحواذ في المناطق الآمنة واستدراج المنافس للخروج من مناطقه. ورغم بعض المحاولات من كوراساو، أبرزها تسديدة تاهيث تشونغ التي تصدى لها يحيى فوفانا ببراعة، فإن المنتخب الإيفواري ظل الطرف الأكثر خطورة في التحولات الهجومية.

وجاءت الضربة القاضية في الدقيقة 64 عندما قاد إبراهيم سنغاري هجمة منظمة أنهاها نيكولا بيبي بتسديدة متقنة في الزاوية العليا، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني، ومؤكداً تفوق منتخب بلاده على المستويين الفردي والجماعي.

وأجرى مدرب كوت ديفوار عدة تبديلات بعد الهدف الثاني، بإشراك إليي واهي، وعمر دياكيتي، وبازومانا توري، قبل أن يدفع أيضاً بجان ميكايل سيري، في خطوة هدفت إلى الحفاظ على النسق البدني ومنح عدد أكبر من اللاعبين دقائق تنافسية، دون أن يتأثر الأداء العام للفريق.

وفي المقابل، حاول مدرب كوراساو تنشيط الخط الأمامي بإشراك تايريس نوسلين، وجيرفان كاستانير، وجيريمي أنتونيس، إلا أن المحاولات افتقرت إلى اللمسة الحاسمة، بينما واصل يحيى فوفانا حضوره بثبات، محافظاً على نظافة شباكه بفضل تمركزه الجيد وردود فعله السريعة.

وعكست الدقائق الأخيرة الفارق في الخبرة بين المنتخبين، إذ أحسن لاعبو كوت ديفوار إغلاق المساحات وإدارة الوقت، مع استمرارهم في تهديد المرمى عند توفر المساحات، في حين اصطدمت محاولات كوراساو الأخيرة بدفاع منظم وحارس يقظ.

وبهذه الثنائية، أكد منتخب كوت ديفوار جاهزيته الفنية وقدرته على الجمع بين الانضباط التكتيكي والفاعلية الهجومية، فيما خرج منتخب كوراساو بعد أداء اتسم بالروح القتالية، لكنه افتقد للحلول الهجومية القادرة على ترجمة الاستحواذ النسبي في بعض الفترات إلى أهداف أو فرص حقيقية تغير مجرى اللقاء.