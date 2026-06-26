كوت ديفوار تكتب التاريخ بثنائية بيبي وتعبر إلى الدور الثاني للمرة الأولى في كأس العالم

حجز منتخب كوت ديفوار مقعده في الدور الثاني من نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب كوراساو 2-0، مساء الخميس، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة، بفضل ثنائية مهاجمه نيكولا بيبي.

ورفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، ضامناً تأهله إلى الدور الثاني، فيما أنهى منتخب كوراساو مشاركته التاريخية الأولى في كأس العالم في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة، لكنه خرج بذكرى لا تُنسى بعدما حصد أول نقطة في تاريخه بالمونديال.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، حافظت ألمانيا على الصدارة رغم خسارتها أمام الإكوادور 2-1، بعدما تجمد رصيدها عند 6 نقاط، بينما رفعت الإكوادور رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث، لترافق ألمانيا وكوت ديفوار إلى الدور الثاني مستفيدة من نظام أفضل أصحاب المركز الثالث.

ولم ينتظر المنتخب الإيفواري طويلاً لفرض أفضليته، إذ افتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة السابعة عبر نيكولا بيبي، الذي استغل تمريرة متقنة من يان ديوماندي داخل منطقة الجزاء، ليودع الكرة بسهولة في الشباك ويمنح "الأفيال" انطلاقة مثالية.

وكاد أماد ديالو أن يعزز التقدم في أكثر من مناسبة خلال الشوط الأول، إلا أن محاولاته افتقدت الدقة، في حين حاول منتخب كوراساو الرد عبر تاهيث تشونغ ولياندرو باكونا، لكن الحارس يحيى فوفانا تعامل بثبات مع المحاولات القليلة التي هددت مرماه، لينتهي الشوط الأول بتقدم إيفواري مستحق بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب الإيفواري سيطرته على إيقاع اللقاء، مستفيداً من التفوق في وسط الميدان بقيادة إبراهيم سنغاري وفرانك كيسي، بينما اعتمد منتخب كوراساو على الهجمات المرتدة دون أن ينجح في اختراق الدفاع الإيفواري.

وترجم "الأفيال" أفضليتهم بهدف ثانٍ في الدقيقة 64، عندما تلقى نيكولا بيبي تمريرة من إبراهيم سنغاري، قبل أن يسدد كرة يسارية رائعة من الجهة اليمنى استقرت في الزاوية العليا للمرمى، موقعاً على هدفه الشخصي الثاني في المباراة.

وأجرى مدرب كوت ديفوار عدة تبديلات للحفاظ على النسق، فأشرك إليي واهي، وعمر دياكيتي، وبازومانا توري، ثم جان ميكايل سيري، فيما حاول مدرب كوراساو تنشيط الخط الأمامي بإشراك جيرفان كاستانير، وتايريس نوسلين، وجيريمي أنتونيس، لكن الدفاع الإيفواري بقيادة الحارس فوفانا حافظ على تماسكه حتى صافرة النهاية.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات متفرقة من كوراساو لتقليص الفارق، أبرزها تسديدتا نوسلين وجيريمي أنتونيس، إلا أن فوفانا تألق في التصدي لهما، بينما أهدر إليي واهي فرصة إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 89 بعد تصدٍ مميز من الحارس إلوي روم.

وبهذا الفوز، واصلت كوت ديفوار مشوارها المميز في البطولة، وحققت إنجازاً تاريخياً ببلوغ الدور الثاني للمرة الأولى، فيما ودع منتخب كوراساو المنافسات مرفوع الرأس بعد أول ظهور له على الساحة العالمية.