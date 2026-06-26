عقوبة مادبو تفتح ملف تفاوت قرارات «فيفا» في كأس العالم

فتحت العقوبة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على لاعب وسط منتخب قطر عاصم مادبو، بعد تدخله الذي تسبب في إصابة الكندي إسماعيل كونيه، باب النقاش حول تفاوت العقوبات الانضباطية خلال كأس العالم 2026، بعدما رأى تقرير نشره موقع «ذا أثليتيك» أن القرار جاء استنادًا إلى نتيجة التدخل أكثر من طبيعة المخالفة نفسها.

وتعرض كونيه لإصابة قوية بكسر في عظمتي الساق خلال مواجهة كندا وقطر في دور المجموعات، إثر تدخل متأخر من مادبو أثناء محاولة افتكاك الكرة، في لقطة أثارت صدمة كبيرة داخل الملعب، خاصة بعدما سمع مدرب كندا جيسي مارش صوت كسر الساق، وفقًا لما رواه بعد المباراة.

وأشهر الحكم في البداية البطاقة الصفراء في وجه مادبو، قبل أن يغير قراره ويمنحه البطاقة الحمراء بعدما اتضحت خطورة الإصابة، بينما أحاط لاعبو كندا بزميلهم المصاب أثناء تلقيه العلاج، في حين بدا اللاعب القطري متأثرًا بما حدث ولم يعترض على قرار الطرد.

وأعلن «فيفا» بعد أيام إيقاف مادبو خمس مباريات، بدلاً من الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، استنادًا إلى المادة 14.1.e من اللائحة التأديبية لـ«فيفا» الخاصة باللعب العنيف، من دون تقديم أسباب إضافية وراء تشديد العقوبة.

ورأى تقرير «ذا أثليتيك» أن التدخل كان متأخرًا وخاطئًا، لكنه لم يحمل نية واضحة لإيذاء المنافس، مشيرًا إلى أن الحكم لم يعتبره في البداية يستحق الطرد المباشر، قبل أن يغير قراره بعد اتضاح خطورة الإصابة.

وأشار التقرير إلى أن جيسي مارش، رغم غضبه أثناء المباراة، أكد لاحقًا أنه لا يعتقد أن مادبو تعمد التسبب في هذه الإصابة الخطيرة، كما توجه اللاعب القطري إلى غرفة ملابس المنتخب الكندي للاعتذار، ثم زار كونيه في المستشفى، وأظهرت صور نشرها اللاعبان احتضانًا بينهما، في إشارة إلى غياب أي خلاف شخصي بين الطرفين.

وأوضح التقرير أن قوانين اللعبة تعتبر التدخل لعبًا عنيفًا إذا استخدم قوة مفرطة أو سلوكًا عنيفًا تجاه المنافس، وهو ما قد يبرر البطاقة الحمراء، وربما إيقافًا يمتد لمباراتين أو ثلاث، إلا أنه اعتبر أن الوصول إلى خمس مباريات يمثل عقوبة مبالغًا فيها مقارنة بحالات مشابهة شهدتها البطولة.

وقارن التقرير بين عقوبة مادبو وعدد من الوقائع الأخرى خلال كأس العالم، من بينها تدخل قوي للبرازيلي دانيلو ضد الاسكتلندي كيران تيرني، والذي اكتفى الحكم خلاله بإشهار البطاقة الصفراء، رغم أن التدخل بدا أكثر عنفًا، إلا أن غياب الإصابة الخطيرة حال دون تصعيد العقوبة.

واستعرض كذلك مرونة «فيفا» في التعامل مع بعض الإيقافات السابقة، إذ تم إسقاط عقوبات الإيقاف لمباراة واحدة عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، والإكوادوري مويسيس كايسيدو، حتى تتمكن منتخباتهم من خوض البطولة بكامل نجومها، وهو ما اعتبره التقرير معيارًا مختلفًا عن التعامل مع حالة مادبو.

وأكد التقرير أن لاعب الوسط القطري خاض 64 مباراة دولية قبل الواقعة من دون أن يتعرض لأي حالة طرد، وهو ما يستبعد وجود سجل انضباطي سابق أسهم في تشديد العقوبة، كما أشار إلى أن الاتحاد القطري يملك حق الاستئناف على القرار.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن إصابة كونيه ستبعده عن بقية مباريات كأس العالم، ومن المرجح أيضًا عن جزء كبير من الموسم المقبل مع ناديه، لكنه خلص إلى أن العقوبات الانضباطية يجب أن تُبنى على طبيعة المخالفة نفسها، وليس على حجم الإصابة الناتجة عنها، معتبرًا أن قرار «فيفا» أبرز اختلاف معايير العقوبات في البطولة.