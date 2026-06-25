منتخب المغرب يواصل كتابة التاريخ بأرقام قياسية في كأس العالم



واصل المنتخب المغربي كتابة صفحات جديدة في تاريخ نهائيات كأس العالم، عبر سلسلة من الإنجازات والأرقام القياسية التي تعكس التطور الكبير الذي شهدته الكرة المغربية خلال السنوات الأخيرة والتي منحته قاعدة كبيرة من الداعمين في مختلف القارات خاصة مع الأداء الجيد الذي ظل يقدمه.



وأضاف «أسود الأطلس» نجاحاً تاريخياً جديداً في النسخة الحالية من كأس العالم 2026 التي واصل فيها الإبداع، بعد أن أصبح أكثر المنتخبات الأفريقية إحرازاً للأهداف في تاريخ كأس العالم برصيد 26 هدفاً، عقب فوزه العريض على هايتي 4-2، ليتجاوز الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة منتخب نيجيريا برصيد 25 هدفاً.



وصاحب هذا الإنجاز نجاحه في نيل بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية عن جدارة برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل، ليؤكد حضوره القوي بين أبرز المنتخبات المشاركة في البطولة وأكثرها تميزاً.



كما أضاف المنتخب المغربي رقماً قياسياً آخر إلى رصيده، بتنوعه التهديفي حيث أحرز أهدافه بواسطة 19 لاعباً في تاريخ كأس العالم وهو أكبر عدد من اللاعبين الذين تناوبوا على التسجيل لمنتخب أفريقي في المونديال، متجاوزاً منتخب نيجيريا الذي سجل له 16 لاعباً.



وفي جانب آخر يعكس الأفضلية، واصل المنتخب المغربي تعزيز رقمه القياسي بوصفه صاحب أطول سلسلة مباريات متتالية دون خسارة على مستوى المنتخبات بعدد 40 مباراة متتالية بلا هزيمة والذي كان مسجلاً سابقاً بواسطة المنتخب الإيطالي بعدد 37 مباراة، في إنجاز يعكس قوته أمام كل المنتخبات.



وتأتي هذه الأرقام امتداداً لما حققه المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، عندما أصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ الدور نصف النهائي في تاريخ كأس العالم، في إنجاز غير مسبوق، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تصدر مجموعته في الدور الأول، ليصبح أول منتخب أفريقي وعربي يتأهل بالصدارة، كما حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات بواسطة المتألق ياسين بونو، وهو رقم تاريخي آخر يؤكد قوة المنظومة الدفاعية التي ميزته.



وتؤكد حقيقة الأرقام الثابتة، تطور المنتخب المغربي الذي أصبح ينافس بقوة في المحفل العالمي، ومحل رهان القارة الأفريقية والدول العربية التي ترى فيه القدرة على التقدم وتحقيق المزيد من الإنجازات غير المسبوقة في المونديال.