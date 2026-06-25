جوارب سحرية تعيد رايس إلى تشكيلة إنجلترا الأساسية



يبدو ديكلان رايس جاهزاً لمواصلة قيادة خط وسط منتخب إنجلترا في المواجهة المرتقبة أمام بنما، بعدما تجاوز المخاوف التي أحاطت بإصابته الأخيرة، ليمنح المدرب توماس توخيل دفعة معنوية مهمة قبل ختام منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026.



وكشفت تقارير صحفية أن الجهاز الطبي للمنتخب الإنجليزي لم يبدِ أي قلق حقيقي بشأن الإصابة التي تعرض لها لاعب أرسنال خلال مواجهة غانا، والتي انتهت بالتعادل السلبي، حيث تبين أن الأمر لا يتجاوز مشكلة بدنية يمكن التحكم بها.



ويعاني رايس منذ نحو ستة أشهر من آلام عصبية مرتبطة بمنطقة أوتار الركبة، الأمر الذي دفعه إلى استخدام وسائل علاجية خاصة، من بينها الجوارب الضاغطة، التي تساعد على تخفيف الضغط على العضلات وتحسين عملية التعافي، وهو ما ساعده على مواصلة المشاركة بصورة طبيعية.



ورغم استكماله مباراة غانا كاملة يخضع رايس لتقييم مستمر من الجهاز الطبي، في وقت يدرس فيه توخيل إجراء عدد من التعديلات على تشكيلته الأساسية أمام منتخب بنما، الذي فقد بالفعل فرصه في التأهل إلى الدور التالي.



ويعد رايس من الركائز الأساسية في منظومة المنتخب الإنجليزي، لذلك يحرص الجهاز الفني على تجنب أي مجازفة غير ضرورية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية، خصوصاً أن المنتخب لا يزال بحاجة إلى ضمان صدارة المجموعة.



وفي المقابل تتجه الأنظار أيضاً إلى ماركوس راشفورد، الذي يثير قلقاً أكبر داخل المعسكر الإنجليزي بعد معاناته من شد في أوتار الركبة، وهي الإصابة التي حدت من مشاركته إلى دقائق معدودة في المباراة الأخيرة أمام غانا.



ويمنح الوضع البدني لراشفورد الجهاز الفني صداعاً إضافياً، في ظل سعي اللاعب للعودة إلى التشكيلة الأساسية، ومنافسة أنتوني جوردون على مركز الجناح، بينما يبقى القرار النهائي مرهوناً بتطور حالته خلال الساعات المقبلة، كما يراقب المنتخب الإنجليزي الحالة البدنية للظهير ريس جيمس، الذي شارك في جميع دقائق البطولة حتى الآن رغم سجله الطويل مع الإصابات، ما قد يدفع توخيل إلى منحه بعض الراحة إذا اقتضت الظروف.



ومع اقتراب مرحلة خروج المغلوب تبدو الأولوية بالنسبة لإنجلترا الحفاظ على جاهزية نجومها أكثر من البحث عن انتصار معنوي جديد، لكن الفوز على بنما سيظل هدفاً مهماً، لضمان صدارة المجموعة، وتجنب أي حسابات معقدة قبل بدء الأدوار الحاسمة.