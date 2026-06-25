«سر غريب» قاد منتخب جنوب أفريقيا للدور الثاني في المونديال



قال مدرب جنوب أفريقيا هوغو بروس إن فريقه أسكت «الأفواه الكبيرة» بعدما بلغ بافانا بافانا الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على كوريا الجنوبية 1-0 الأربعاء.



وأنهى المنتخب الأفريقي، الذي يشارك في البطولة للمرة الرابعة، المجموعة الأولى في المركز الثاني خلف المكسيك، إحدى الدول المضيفة، التي حققت العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات.



وكانت جنوب أفريقيا، التي ظهرت آخر مرة في كأس العالم عندما استضافتها عام 2010، مرشحة للخروج مبكراً بعد خسارتها أمام المكسيك 0-2 في مباراتها الافتتاحية.



لكنها انتزعت تعادلاً مع جمهورية تشيكيا وخرجت فائزة في مواجهة حاسمة على المركز الثاني في مونتيري، بفضل هدف ثابيلو ماسيكو في الشوط الثاني.



وقال بروس متحدياً: «أنا فخور جداً بأداء فريقي، وأعتقد أننا قدمنا جواباً لكل تلك الأفواه الكبيرة في الأسابيع الأخيرة التي كانت تعتقد أنه كان علينا تغيير شيء ما». وأضاف: «لقد فعلنا فقط ما نفعله. فعلنا ما أردت أن نفعله، وهذه هي النتيجة».



وقال البلجيكي (74 عاماً)، الذي يتولى الإشراف على المنتخب منذ 2021: إن بلوغ الدور الثاني كان لحظة مؤثرة لجنوب أفريقيا.



وتابع: «قلت ذلك سابقاً إنه ربما سيكون من بين آخر المباريات في مسيرتي، وعندما تستطيع أن تنهي مسيرة كهذه بالطريقة التي عشتها، فأعتقد أن كل مدرب يحلم بذلك». وأكد أنه كان يؤمن دائماً بلاعبيه رغم الانتقادات القاسية التي تعرضوا لها.



وكشف عن سر تماسك المنتخب وتألقه في المونديال الحالي قائلاً: «بيننا، أنا كمدرب وهم كلاعبين، هناك ربما شيء فريد، أنا المدرب، لكنني لست مدرباً تقليدياً». وتابع: «أعتقد أنني صديق لهم. لذا، فالعلاقة بيني وبين اللاعبين جيدة جداً».



وستواجه جنوب أفريقيا كندا، إحدى الدول المضيفة للبطولة، في لوس أنجلوس الأحد، على بطاقة التأهل إلى دور الـ16. وقال بروس: «أعلم فقط أن اللاعبين سيكونون جاهزين مجدداً وسيحاولون بلوغ الدور الثالث».



وختم: «سيكون ذلك إنجازاً تاريخياً أكبر. لكن هؤلاء اللاعبين يطاردون مثل هذه الأمور. إنهم يريدون أن يثبتوا للجميع وأن يظهروا أنهم فريق جيد. سنرى الأحد إذا كان بإمكاننا المضي قدماً».