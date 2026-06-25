أقدم كرة قدم في العالم تخطف الأضواء من مواجهة اسكتلندا والبرازيل



شهدت مباراة اسكتلندا والبرازيل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026 بمدينة ميامي، لحظة استثنائية خارج إطار المستطيل الأخضر، بعدما تحولت الأنظار نحو قطعة أثرية نادرة تعد من أقدم شواهد تاريخ كرة القدم في العالم، حيث تم عرض كرة تاريخية يعتقد أن عمرها يعود إلى منتصف القرن السادس عشر، أي قبل نحو 500 عام، خلال فعاليات المباراة التي احتضنها ملعب هارد روك، في مشهد جمع بين الحاضر المونديالي وجذور اللعبة الأولى.



والكرة النادرة قطعت رحلة استثنائية لمسافة تقارب 4300 ميل، إذ انطلقت من معرض ستيرلنغ سميث في اسكتلندا، مروراً بمتحف كورال غيبلز في فلوريدا، قبل أن تستقر كضيف شرف في واحدة من مباريات كأس العالم، وتعود هذه القطعة إلى منتصف القرن السادس عشر، وهي مصنوعة من جلد البقر المخيط حول مثانة خنزير، ما يعكس بدائية أدوات اللعبة في مراحلها الأولى، مقارنة بكرة القدم الحديثة التي نعرفها اليوم.



وبحسب القائمين على المعرض، فإن الكرة تعد أقدم مثال معروف لكرة القدم في العالم، وتم اكتشافها صدفة داخل قلعة ستيرلنغ في سبعينيات القرن الماضي، بعد أن ظلت مخفية لقرون خلف ألواح خشبية، وتشير الدراسات التاريخية إلى أن الكرة تعود إلى فترة إقامة ماري ملكة اسكتلندا في القلعة، حيث كانت من المهتمات بالألعاب الرياضية مثل الغولف وكرة القدم، وفق ما ورد في مذكراتها.



ورغم عدم وجود دليل قاطع على استخدامها للكرة، فإن أمينة متحف ستيرلنغ سميث، أكدت أن التوقيت والاكتشاف في غرف الملكة يعززان هذا الاحتمال، ما يضيف بعداً ملكياً وتاريخياً فريداً لهذه القطعة النادرة.



واختيار مباراة اسكتلندا والبرازيل لم يكن مصادفة، إذ تحمل المنتخبان روابط تاريخية مع تطور وانتشار كرة القدم عالمياً، حيث ساهمت اسكتلندا في بدايات اللعبة المنظمة، بينما لعبت البرازيل دوراً محورياً في نشرها عالمياً عبر أجيال لاحقة، وأشارت تقارير إلى أن الجذور الأولى لكرة القدم الحديثة تعود إلى عام 1863 في إنجلترا، بينما سبقتها أشكال مختلفة من ألعاب مشابهة في حضارات متعددة مثل اليونان والصين القديمة.



وبينما انشغل الجمهور بإثارة المواجهة الكروية بين اسكتلندا والبرازيل، خطفت هذه الكرة التاريخية الأضواء خارج الخطوط، لتذكر العالم بأن كرة القدم لم تولد في الملاعب الحديثة، بل بدأت رحلة طويلة امتدت لقرون قبل أن تصل إلى كأس العالم، لتجمع مباراة ميامي بين حاضر اللعبة الأكثر شعبية في العالم، وجذورها الأولى التي تعود إلى زمن الملوك والقلاع القديمة، في مشهد يجسد تطور كرة القدم من فكرة بسيطة إلى ظاهرة عالمية.