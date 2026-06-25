3 نقاط رئيسية تلخص التفوق البرازيلي على اسكتلندا



عزز المنتخب البرازيلي سجله التاريخي في كأس العالم، بعدما واصل تصدره لمجموعاته الافتتاحية للمرة الـ44 على التوالي منذ عام 1982، إثر فوزه المقنع على اسكتلندا بنتيجة 3-0، ليحسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية من صدارة المجموعة الثالثة، مستفيداً أيضاً من فوز المغرب على هايتي.



وأكدت البرازيل مجدداً أنها مرشحة تقليدية للذهاب بعيداً في البطولة، بينما تجد اسكتلندا نفسها أمام رحلة انتظار صعبة رغم بدايتها الواعدة، بعد مباراة يمكن تلخيصها في 3 نقاط رئيسية.



فينيسيوس جونيور



واصل فينيسيوس جونيور تألقه اللافت في البطولة، بتسجيله هدفاً جديداً أمام اسكتلندا، ليصبح ضمن قائمة نادرة من لاعبي البرازيل الذين سجلوا في جميع مباريات دور المجموعات، إلى جانب أسماء تاريخية مثل جيرزينيو وروماريو ورونالدو وريفالدو، في تأكيد على مكانته المتصاعدة في الكرة العالمية.



برونو غيماريش



لم يكن فينيسيوس وحده نجم المشهد، إذ برز برونو غيماريش بدور محوري في صناعة الفوز، عبر تمريراته الذكية وتحركاته بين الخطوط، حيث صنع هدفين حاسمين وأسهم بشكل مباشر في تفكيك الدفاع الاسكتلندي، ليؤكد أن البرازيل لا تعتمد على فرد واحد بل على منظومة متكاملة.



ثمن الأخطاء



في المقابل، ظهر المنتخب الاسكتلندي بصورة متواضعة، وارتكب أخطاء دفاعية قاتلة كلفته هدفاً مبكراً فتح الطريق أمام البرازيل، ورغم امتلاكه ثلاث نقاط من فوزه على هايتي، إلا أن فارق الأهداف السلبي وضعه في موقف معقد بانتظار نتائج بقية المجموعات لمعرفة مصيره في سباق أفضل الثوالث.