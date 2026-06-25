المكسيك تكرم أوتشوا أمام التشيك



دفع مدرب منتخب المكسيك، بالحارس المخضرم غييرمو أوتشوا، بديلاً للحارس الأساسي راؤول رانجيل في الدقيقة 78 من زمن مباراة الفريق ومنتخب التشيك والنتيجة تشير إلى تقدم المكسيك بهدفين، قبل أن تسجل الهدف الثالث وتنهي المباراة بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من كأس العالم 2026.



وجاء التبديل تكريماً لمسيرة الحارس أوتشوا، الذي تستعد كرة القدم المكسيكية لوداعه كأحد أبرز رموزها التاريخيين، بعدما تأكد أنه سيضع نهاية لمسيرته الدولية عقب مشاركته السادسة في كأس العالم الحالية، في مشهد ينظر إليه داخل المكسيك على أنه نهاية حقبة كاملة امتدت لأكثر من عقدين من الزمن.



ويمثل إعلان اعتزال أوتشوا محطة فارقة في تاريخ «إل تري»، ليس فقط باعتباره أكثر حارس مرمى مكسيكي شهرة، بل بوصفه أيضاً أحد أكثر اللاعبين ارتباطاً ببطولة كأس العالم عبر التاريخ الحديث، إلى جانب أساطير بحجم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.



ومنذ ظهوره الأول عام 2005، ظل أوتشوا حاضراً في المشهد الدولي، حتى وإن لم يشارك أساسياً في جميع النسخ، ومع مرور السنوات، تحول تدريجياً إلى رمز لا ينسى في ذاكرة الجماهير، خصوصاً بعد تألقه الأسطوري في كأس العالم 2014 بالبرازيل، حين قدم أداءً خرافياً أمام أصحاب الأرض وأبهر العالم بست تصديات حاسمة.



وذلك الأداء تحديداً كان نقطة التحول الكبرى في مسيرته، حيث ولدت أسطورة أوتشوا على المسرح العالمي، ليصبح بعدها أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ البطولة.



ورغم بريقه الكبير مع المنتخب المكسيكي، لم تكن مسيرة أوتشوا مع الأندية على مستوى النجاح نفسه، إذ تنقل بين تجارب أوروبية متعددة، بعضها شهد صعوبات كبيرة وصلت إلى الهبوط، سواء في فرنسا أم إسبانيا أم إيطاليا، مقابل تتويج وحيد لافت بكأس بلجيكا مع ستاندرد لييج.



ولكن اللافت في مسيرته أنه ظل دائماً لاعباً مرتبطاً بالمنتخب أكثر من ارتباطه بالأندية، حيث كان «إل تري» بوصلته الأساسية ومصدر استمراره، ومسرح تألقه الحقيقي في البطولات الكبرى.



ويمتلك أوتشوا سجلاً فريداً، إذ يعد أحد ثلاثة لاعبين فقط في التاريخ شاركوا في ست نسخ من كأس العالم، إلى جانب ميسي ورونالدو، كما أنه ثالث أكثر لاعب مشاركة في تاريخ المنتخب المكسيكي.



ورغم الانتقادات التي طالته في مراحل متقدمة من مسيرته، ظل حاضراً كخيار أساسي أو بديل موثوق، بفضل خبرته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة.



ويمثل اعتزال أوتشوا أكثر من مجرد وداع لاعب، بل هو إغلاق فصل كامل من تاريخ الكرة المكسيكية، التي شهدت عبره انتقال الأجيال من أسماء مثل ماركيز وبلانكو، إلى الجيل الحالي بقيادة خيمينيز وألفاريز وموران لأنه لاعب حمل راية المنتخب في أصعب وأهم المحطات، وظل حاضراً في كل بطولة كرمز للاستمرارية، حتى وهو يقترب من الأربعين عاماً.



ومع اقتراب إسدال الستار على مسيرته، يبقى غييرمو أوتشوا واحداً من أكثر الحراس ارتباطاً بتاريخ كأس العالم، ورمزاً للثبات في كرة القدم الحديثة، حيث تتبدل الأسماء وتبقى بعض الأساطير خالدة، وفي مونديال 2026، يبدو أن فصله الأخير يكتب بهدوء، لكن بصدى كبير في ذاكرة كرة القدم العالمية.