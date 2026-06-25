كأس العالم 2026.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتواصل منافسات كأس العالم 2026 بإقامة عدد من المواجهات المرتقبة، اليوم الخميس وفي الساعات الأولى من صباح غد الجمعة، في ختام مرحلة المجموعات، حيث تتنافس المنتخبات على حجز بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتشهد أجندة اليوم وغدا مباريات قوية تجمع بين ساحل العاج وكوراساو، والإكوادور وألمانيا، إلى جانب مواجهة تونس أمام هولندا، واليابان ضد السويد، فضلاً عن لقاءي تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وباراغواي وأستراليا، وتترقب الجماهير حول العالم هذه المباريات الحاسمة التي تحدد ملامح الدور المقبل، وسط متابعة واسعة عبر القنوات الناقلة لمنافسات البطولة العالمية.

كوراساو ضد كوت ديفوار

الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات، 11 مساء بتوقيت السعودية ومصر.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 2

الإكوادور ضد ألمانيا

الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات، 11 مساء بتوقيت السعودية ومصر.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1

اليابان ضد السويد

الساعة 03:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، 04:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 4

تونس ضد هولندا

الساعة 03:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، 04:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 3

تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية

الساعة: 06:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، 05:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1

باراغواي ضد أستراليا

الساعة: 06:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، 05:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1