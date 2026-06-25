تحديد أولى مباريات دور الـ32 في كأس العالم

تحددت أولى مباريات دور الـ 32 في كأس العالم 2026، بعدما ضرب منتخب جنوب أفريقيا موعدًا مع كندا في بداية الأدوار الإقصائية، ضمن النسخة الأولى من البطولة التي تقام بمشاركة 48 منتخبًا.

وتقام مواجهة جنوب أفريقيا وكندا، الأحد 28 يونيو 2026، في افتتاح منافسات دور الـ 32، وتنطلق عند الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات.

وحجز منتخب جنوب أفريقيا مقعده في الدور الإقصائي بعدما أنهى مرحلة المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف المكسيك صاحبة الصدارة.

واستهل منتخب جنوب أفريقيا مشواره في كأس العالم بالخسارة أمام المكسيك بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل مع التشيك 1-1، ثم حقق فوزًا ثمينًا على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في الجولة الأخيرة، ليضمن تأهله إلى دور الـ 32.

وتأهل منتخب كندا إلى الدور ذاته بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعد مشوار بدأه بالتعادل مع البوسنة والهرسك 1-1، ثم الفوز الكبير على قطر 6-0، قبل الخسارة أمام سويسرا 2-1 في ختام دور المجموعات.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا للمنتخب الكندي، باعتباره أحد منتخبات الدول المستضيفة للنسخة الحالية من كأس العالم إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك، بينما يبحث منتخب جنوب أفريقيا عن مواصلة مغامرته بعدما تجاوز مرحلة المجموعات.

وتنطلق مرحلة خروج المغلوب بداية من دور الـ32 لأول مرة في تاريخ كأس العالم، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نسخة 2026، على أن يواصل الفائز من مواجهة جنوب أفريقيا وكندا مشواره نحو دور الـ16.