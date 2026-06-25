تحليل| الواقعية تقود منتخب جنوب أفريقيا إلى الأدوار الاقصائية للمرة الأولى بالمونديال



في مباراة حملت طابع النهائي داخل المجموعة الأولى، نجح منتخب جنوب أفريقيا بالتعامل بـ"واقعية" في اقتناص فوز ثمين على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل، في مواجهة اتسمت بالصراع التكتيكي الحاد والتباين الواضح بين امتلاك الكرة والفعالية الحاسمة، لتعيد رسم خريطة المنافسة في المجموعة وتبقي حسابات التأهل مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة.



وأظهرت الإحصائيات أن كوريا الجنوبية كانت الطرف الأكثر استحواذاً بنسبة 69%، ولكن هذه السيطرة لم تترجم إلى خطورة حقيقية، ما يعكس الخلل الواضح في تحويل الاستحواذ إلى فعالية هجومية.



وفي المقابل، لعب منتخب جنوب أفريقيا بأسلوب أكثر واقعية وانضباطاً، معتمدًا على التكتل الدفاعي من وسط الملعب، والضغط على حامل الكرة، ثم التحول السريع من الأطراف عند الاستحواذ، وهو ما منح الفريق أفضلية نوعية رغم قلة السيطرة.



ورغم قلة الاستحواذ، إلا أن جنوب أفريقيا، شكلت خطورة كبيرة على المرمى الكوري من الهجمات المرتدة، نتيجة سرعة التحول، والاستغلال الذكي للمساحات، ومحاولة الإنهاء المباشر دون استعراضات فردية غير مجدية.



وحاول المنتخب الكوري تدوير الكرة والسيطرة قدر الإمكان بالاعتماد على طريقة 3-4-1-2، لفرض حصار هجومي على جنوب أفريقيا، وإيجاد حلول لاختراق الدفاعات القوية، ولكن عاب الفريق عدم التنوع وبناء الهجمات في الثلث الأخير، لتبقى فاعليته الهجومية محدودة.



كما استفاد منتخب جنوب أفريقيا، من الالتزام التكتيكي للاعبين، والأداء البدني القوي لإغلاق مساحات اللعب أمام مفاتيح اللعب الكورية، لتحقق جنوب أفريقيا أفريقيا انتصارا واقعيا ليس مبنيا على الحظ ، وتعوض جماهيرها عن الأداء المخيب في أول جولتين بالوصول إلى الدور الـ32.



أما كوريا الجنوبية فأكدت مجدداً لعالم كرة القدم، أن الانتصار يتحقق للفرق الأكثر ذكاءً في استثمار اللحظة، لا الأكثر امتلاكاً للكرة، وأصبح الآن مصير بقائها في كأس العالم متوقفاً على هدايا ونتائج الآخرين، بعدما كان مستقبلها في البطولة بين بيديها.