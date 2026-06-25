حصاد المونديال.. تأهل المغرب وصعود تاريخي لجنوب أفريقيا

تأهلت منتخبات البرازيل والمغرب وسويسرا وكندا والمكسيك وجنوب أفريقيا إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، وشهدت الجولة انتصارات بارزة للبرازيل على اسكتلندا بثلاثية نظيفة، وللمغرب على هايتي بنتيجة 4-2، فيما حققت المكسيك العلامة الكاملة بفوزها الثالث توالياً على جمهورية التشيك، كما انتزعت سويسرا صدارة مجموعتها بفوزها على كندا، في حين حجزت جنوب أفريقيا مقعدها التاريخي الأول في الأدوار الإقصائية، وتلقى منتخب قطر خسارة جديدة أمام البوسنة والهرسك أنهت آماله في الاستمرار بالبطولة.

تلقت قطر هدفين في غضون خمس دقائق في الشوط ​الأول ولم تستفد من فرصها في الشوط الثاني لتخسر 3-1 أمام البوسنة والهرسك ‌وتودع منافسات ​كأس العالم لكرة القدم.

وتقدمت البوسنة في الدقيقة 29 بتسديدة قوية أطلقها كريم علي بيجوفيتش من خارج منطقة الجزاء.

وبعد خمس دقائق فقط، ضاعفت البوسنة تقدمها بهدف عكسي سجله سلطان البريك عندما اصطدمت به تسديدة إدين جيكو وغيرت اتجاهها ⁠إلى داخل شباك منتخب بلاده.

وفي مباراته رقم 150 مع البوسنة، كاد جيكو أن يعزز تقدم فريقه بتسديدة قوية لكن الكرة ارتدت من القائم.

وقلصت قطر الفارق في الدقيقة 42 بتسديدة أطلقها حسن الهيدوس من مسافة قريبة إلى داخل الشباك.

وكاد بيدرو ميجيل أن يدرك ‌التعادل لمنتخب قطر في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لكن القائم كان لتسديدته بالمرصاد.

وتواصلت محاولات قطر، التي استضافت النسخة الماضية من البطولة، في الشوط الثاني، وأهدرت العديد من الفرص لتدفع الثمن ‌في الدقيقة 80 عندما سجل إرمين ماهميتش الهدف الثالث.

بهذه النتيجة تتذيل ‌قطر المجموعة بنقطة واحدة وتودع البطولة، بينما رفع منتخب البوسنة رصيده إلى أربع ‌نقاط ليقترب من التأهل ضمن أفضل ثمانية ‌منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وفي نفس التوقيت، فازت سويسرا 2-1 على كندا لتنتزع صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق ثلاث ​نقاط أمام كندا ‌التي تأهلت من المركز الثاني.

وستبقى سويسرا ​في فانكوفر لخوض مباراة دور 32، ⁠بينما تتوجه كندا، التي كانت في حاجة لنقطة واحدة لتصدر المجموعة، إلى لوس انجلوس لخوض مباراتها المقبلة.

وبعد شوط أول متواضع، انطلق منتخب سويسرا بقوة، وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، مرر ​المهاجم جوهان مانزامبي (20 ⁠عاما) الكرة إلى روبن فارجاس، ⁠الذي حظي بمساحة واسعة للتحضير قبل أن يسدد الكرة بهدوء في القائم القريب.

لمسة أخيرة متقنة ضاعفت سويسرا تقدمها بعد 11 دقيقة بعد أن احتفظ بريل إمبولو بالكرة في وسط منطقة الجزاء ومررها ⁠إلى مانزامبي الذي سجل بلمسة أخيرة متقنة.

وتمكنت كندا من تقليص الفارق في الدقيقة 76 بعد أن أجرى المدرب جيسي مارش تغييرات في التشكيلة. واستقبل البديل بروميس ديفيد تمريرة من ناثان ساليبا وسدد الكرة بلمسة أولى رائعة في الزاوية، لتنطلق احتفالات واسعة بين مشجعي كندا.

واصل المشجعون الكنديون تشجيع فريقهم بحماس، لكن الحارس السويسري جريجور كوبل تألق في ‌الدفاع عن مرماه. شكلت المباراة اختبارا صعباً لكندا، التي تعادلت 1-1 مع البوسنة والهرسك في مباراتها الافتتاحية قبل أن ​تفوز على قطر، التي لعبت بتسعة لاعبين، 6-صفر.

وسجل أشرف حكيمي وإسماعيل ​صيباري هدفين في الشوط الأول وأضاف سفيان رحيمي ‌وياسين ​جسيم هدفين متأخرين في الشوط الثاني ليحقق المغرب فوزا مثيرا 4-2 على هايتي في وقت مبكر من اليوم الخميس ويتأهل من المجموعة الثالثة إلى دور 32 ببطولة كأس العالم لكرة ⁠القدم برفقة البرازيل التي حسمت تأهلها من صدارة المجموعة بالفوز 3-صفر على اسكتلندا.

وفوجئ منتخب المغرب، ⁠الذي أحرز المركز الرابع في كأس العالم 2022، بأداء حماسي من منتخب هايتي، الذي كان أول ​الفرق ⁠التي تأكد خروجه ⁠من البطولة الحالية، إذ استعرض إصرارا كبيرا على كتابة نهاية مميزة لمشواره في البطولة.

وتقدمت هايتي مرتين خلال ⁠الشوط الأول عبر هدف عكسي لحارس المغرب ياسين بونو لدى محاولته التصدي لتسديدة من ليني جوزيف، وهدف آخر سجله ويلسون إيزيدور بتسديدة صاروخية.

وتعادل المغرب في المرتين عبر هدفين سجلهما أشرف ‌حكيمي وإسماعيل صيباري، قبل أن يحسم المباراة في الشوط الثاني، إذ ​سجل رحيمي هدفا في الدقيقة 78، بعد أقل من ثماني دقائق من مشاركته من مقاعد البدلاء، ثم صنع هدفا سجله البديل الآخر جسيم في ​الدقيقة 89.

وحقق منتخب البرازيل فوزا عريضا على نظيره الاسكتلندي بنتيجة 3 / صفر ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، ليحسم تأهله إلى دور الـ32 من البطولة في صدارة ترتيب مجموعته.

وواصل المنتخب البرازيلي، البطل التاريخي للمونديال برصيد 5 ألقاب، عروضه القوية ليهزم اسكتلندا بنتيجة 3 / صفر وهي نفس النتيجة التي فاز بها على هايتي في الجولة الماضية.

سجل فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني هدفين، الأول في الدقيقة السابعة، والثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أضاف مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماتيوس كونيا الهدف الثالث في الدقيقة 60.

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف عن منتخب المغرب، علما بأن المنتخبين تعادلا بنتيجة 1 / 1 في المواجهة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى.

وحققت المكسيك، إحدى الدول الثلاث المضيفة لمونديال 2026 لكرة القدم، العلامة الكاملة في المجموعة الأولى بفوز ثالث تواليا على جمهورية التشيك 3-0 في مكسيكو.

ومنح ماتيو تشافيس التقدم للمكسيك (55)، قبل أن يستغل مهاجم القادسية السعودي خوليان كينيونيس ارتباكا في الدفاع بعد ست دقائق ليسجل الهدف الثاني في ملعب أستيكا أمام ثمانين ألف متفرج. وفي الوقت البدل عن ضائع، أضاف ألفارو فيدالغو الثالث (90+4).

وتأهلت ​جنوب أفريقيا إلى مراحل خروج المغلوب في كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في وقت مبكر ⁠من اليوم الخميس، عندما سجل ثابيلو ماسيكو هدفا في الشوط الثاني ليمنح فريقه ‌الفوز 1-صفر على كوريا الجنوبية، التي لا تزال قادرة ‌على التأهل كواحدة من ‌أفضل الفرق صاحبة المركز الثالث. وسدد ماسيكو ‌الكرة في ‌الزاوية السفلية للمرمى في الدقيقة 63 ليضع ​جنوب أفريقيا، ‌التي ​ستواجه كندا، وهي ⁠واحدة من ثلاث دول مضيفة للبطولة، في لوس انجلوس ​يوم ⁠28 ⁠يونيو، بأربع نقاط خلف المكسيك المتصدرة للمجموعة الأولى ⁠برصيد تسع نقاط بعد فوزها 3-صفر على التشيك في نفس التوقيت.