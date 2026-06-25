تحليل| تفوق خططي وهجوم برازيلي مرن يفكك دفاع اسكتلندا

أكد المنتخب البرازيلي تفوقه الفني وعلو كعبه التكتيكي، بعدما أمطر شباك المنتخب الاسكتلندي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة شهدت اتجاهاً واحداً منذ دقائقها الأولى، ولم يمهل العملاق اللاتيني منافسه أي فرصة لمجاراته، إذ فرض هيمنة واضحة لعباً ونتيجة على مجريات المباراة التي أنهاها بفوز مستحق بثلاثية نظيفة.

وجاءت هذه النتيجة لتعكس الفارق الفني الكبير والجاهزية العالية لرفاق فينيسيوس جونيور، الذين قدموا عرضاً كروياً متكاملاً اتسم بترابط الخطوط والعودة إلى الهوية البرازيلية القائمة على اللعب المنظم والتمريرات الذكية، وقد ساهم الهدف المبكر الذي أحرزه منتخب «السيليساو» في كسر الخطط الدفاعية للمنافس، ومنح البرازيليين الأريحية الكاملة لتسيير رتم اللقاء والتحكم في نسقه عبر استغلال المهارات الفردية العالية للاعبيه حينما يتطلب الأمر.

في المقابل، عاب أداء المنتخب الاسكتلندي التحفظ المفرط واللجوء المباشر للتكتل الدفاعي منذ إطلاق صافرة البداية خوفاً من اهتزاز شباكه مبكراً، وهو المخطط الذي انهار سريعاً أمام المد الهجومي الأصفر.

وتضاعفت معاناة الاسكتلنديين بسبب البطء الشديد في عملية تحضير اللعب وبناء الهجمات، والارتداد المتأخر الذي خلّف مساحات كبيرة في العمق والأطراف، ورغم وجود أسماء مميزة واجتهادات فردية واضحة من بعض اللاعبين، وفي مقدمتهم جون ماكجين وجاك هيندري، في محاولات خجولة لهز الشباك، فإن هذه المساعي افتقدت إلى الجماعية والعمق الهجومي المطلوب لاختراق المنظومة الدفاعية للمنتخب البرازيلي.

وعلى الصعيد التكتيكي، أظهرت المواجهة تطوراً تصاعدياً ملموساً في أداء المنتخب البرازيلي من مباراة إلى أخرى، لا سيما مع السيطرة التامة التي فرضها خط الوسط، والاعتماد على تنويع اللعب الهجومي بالاختراق من العمق تارة وتفعيل الأطراف تارة أخرى لاستغلال الفراغات التي تركها الخصم.

وشهدت المباراة تحولاً إيجابياً كبيراً بدخول النجم نيمار، الذي أضفى حيوية إضافية وحلولاً مهارية مبتكرة في الثلث الأخير، وتكاملت هذه الفاعلية الهجومية مع تنظيم دفاعي برازيلي محكم ويقظ، حظي بمساندة قوية وارتداد سريع من لاعبي الوسط، ليغلق «السامبا» كل المنافذ نحو مرماهم ويؤمنوا انتصاراً مستحقاً.

وبالنظر إلى معطيات اللقاء، خرج المنتخب البرازيلي بمكاسب تكتيكية ومعنوية عدة، لعل أبرزها عودة النجم نيمار كأداة هجومية مرنة، والصلابة الدفاعية المحمية بيقظة خط الوسط، وفي المقابل، تضع هذه الخسارة المريرة علامات استفهام أمام الجهاز الفني لاسكتلندا، الذي بات مطالباً بالتخلي عن التحفظ المفرط وعلاج البطء التكتيكي إذا ما أراد مجاراة كبار اللعبة في المواعيد المقبلة.