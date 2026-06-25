تحليل| البوسنة والهرسك تحسم مواجهة «العنابي» بواقعية تكتيكية وفعالية هجومية

في مباراة حملت الكثير من التحولات التكتيكية والقراءات المتباينة، فرضت البوسنة والهرسك تفوقها على قطر بنتيجة 3-1، في مواجهة كشفت أن كرة القدم لا تُحسم فقط بالاستحواذ أو عدد الفرص، بل بقدرة الفريق على إدارة اللحظات الصعبة واستثمار المساحات خلف الخطوط، فالمباراة منذ دقائقها الأولى بدت مفتوحة على صراع بين تنظيم بوسني صلب ومحاولات قطرية للارتداد السريع، قبل أن تميل الكفة تدريجياً نحو المنتخب البوسني بفضل نجاعة هجومية وصرامة في التعامل مع التفاصيل داخل مناطق القرار.

وعكست البداية جرأة بوسنية واضحة في الضغط المبكر وبناء الهجمات من العمق والأطراف، مع اعتماد على تحركات ديناميكية بين الخطوط أربكت التمركز الدفاعي القطري، وترجم هذا الضغط إلى هدف أول عبر تسديدة بعيدة المدى لكريم ألاييغوفيتش، كشفت عن هشاشة الرقابة في المساحات المتوسطة، قبل أن يتضاعف الإرباك القطري بهدف عكسي جاء نتيجة سوء تموضع داخل المنطقة، ليكشف عن خلل في التغطية الدفاعية عند التعامل مع الكرات العرضية والارتدادات.

ورغم هذا الانهيار الجزئي، لم يتأخر الرد القطري، حيث نجح حسن الهيدوس في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، مستفيداً من جملة هجومية منظمة عكست قدرة المنتخب على الوصول إلى العمق عبر التمريرات السريعة، غير أن هذا الهدف لم يكن كافياً لتعديل ميزان السيطرة، إذ ظل المنتخب القطري يعاني من تذبذب في الإيقاع بين التحولات الدفاعية والهجومية، وهو ما حدّ من استمرارية الضغط على الخط الخلفي البوسني.

وفي الشوط الثاني، برزت ملامح النضج التكتيكي للمنتخب البوسني بشكل أوضح، حيث تعامل مع فترات تراجع الاستحواذ بواقعية كبيرة، مع تقليص المساحات بين الخطوط الثلاثة وإغلاق المنافذ أمام صانعي اللعب القطريين، خصوصاً أكرم عفيف الذي وجد نفسه معزولاً في فترات طويلة من اللقاء.

وعلى الرغم من بعض المحاولات القطرية الخطيرة، أبرزها تسديدة بيدرو ميغيل التي ارتدت من القائم ورأسية المعز علي التي تصدى لها الحارس نيكولا فاسيلي، فإن غياب الفاعلية داخل منطقة الجزاء ظل العنوان الأبرز لأداء المنتخب القطري.

وفي المقابل، أظهرت البوسنة قدرة واضحة على التحول من الدفاع إلى الهجوم بكفاءة، مع استثمار الكرات الثابتة والارتدادات، وهو ما تُرجم إلى الهدف الثالث عبر إرمين ماهميتش بعد تنفيذ منظم داخل منطقة الجزاء، عكس تفوقاً في قراءة الكرات الثانية والتمركز داخل الصندوق، وكان هذا الهدف بمثابة الحسم الفعلي للمواجهة، إذ أنهى أي طموح قطري في العودة.

كما لعبت التبديلات دوراً محورياً في ضبط إيقاع المباراة، حيث استفاد المنتخب البوسني من دكة بدلاء منحت الفريق توازناً إضافياً في وسط الميدان، في حين لم تنجح تغييرات قطر في إحداث التحول المطلوب على مستوى الضغط أو صناعة الفرص المستمرة.

وتخلص المباراة إلى أن الفارق لم يكن في عدد المحاولات الهجومية، بل في جودة التنفيذ داخل المناطق المؤثرة، فالبوسنة قدمت نموذجاً في الفعالية والواقعية التكتيكية، بينما عانت قطر من نقص في الحسم وارتباك دفاعي متكرر كلفها خسارة مباراة كانت قابلة لسيناريو مختلف لو استُغلت التفاصيل الصغيرة بشكل أفضل.