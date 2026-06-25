قطر تخسر من البوسنة والهرسك وتودع المونديال

ودع المنتخب القطري نهائيات كأس العالم 2026 من الدور الأول بعد خسارته أمام البوسنة والهرسك 1-3، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، في مباراة سجل فيها كريم ألايبيغوفيتش الهدف الأول للبوسنة، قبل أن يعزز «العنابي» معاناته بهدف عكسي سجله حارسه محمود أبو ندى بالخطأ في مرماه، ثم أضاف البديل إرمين ماهميتش الهدف الثالث، فيما اكتفى حسن الهيدوس بتسجيل هدف قطر الوحيد.

وأنهى «العنابي» مشاركته برصيد نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير للمجموعة، بعدما تعادل مع سويسرا 1-1 في الجولة الأولى، قبل أن يتعرض لخسارتين متتاليتين أمام كندا 0-6 والبوسنة والهرسك 1-3. في المقابل، رفعت البوسنة والهرسك رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثالث، معززة آمالها في بلوغ الدور الثاني ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، تغلبت سويسرا على كندا 2-1 لتحسم الصدارة برصيد سبع نقاط، بينما احتلت كندا المركز الثاني بأربع نقاط متقدمة بفارق الأهداف على البوسنة والهرسك.

ودخل المنتخب البوسني المباراة بعزيمة واضحة بحثاً عن الفوز، ففرض أفضليته منذ الدقائق الأولى وهدد مرمى قطر مبكراً عبر إرمدين ديميروفيتش وإيفان سونيتش، لكن الحارس محمود أبو ندى تصدى للمحاولتين.

وترجم المنتخب الأوروبي تفوقه في الدقيقة 29 عندما أطلق كريم ألايبيغوفيتش تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا للمرمى القطري، مانحاً فريقه هدف التقدم.

وواصل البوسنيون ضغطهم، وأثمرت إحدى الهجمات عن الهدف الثاني في الدقيقة 34 عندما حول الحارس محمود أبو ندى الكرة بالخطأ إلى شباكه أثناء محاولته التعامل مع عرضية خطرة، لتتقدم البوسنة بهدفين نظيفين.

ورغم الأفضلية البوسنية، عاد المنتخب القطري إلى أجواء اللقاء قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، عندما استغل حسن الهيدوس تمريرة إدملسون جونيور داخل منطقة الجزاء ليسدد من مسافة قريبة في الشباك، مقلصاً الفارق إلى 2-1.

وكاد «العنابي» أن يدرك التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لكن محاولة بيدرو ميغيل اصطدمت بالقائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم البوسنة والهرسك.

وفي الشوط الثاني، اندفع المنتخب القطري بحثاً عن العودة في النتيجة، وسنحت له بعض الفرص عبر أكرم عفيف، إلا أن اللمسة الأخيرة افتقدت الدقة المطلوبة أمام المرمى.

وفي المقابل، اعتمد المنتخب البوسني على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، قبل أن يوجه الضربة القاضية في الدقيقة 80 عندما تابع البديل إرمين ماهميتش كرة داخل منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية، مسجلاً الهدف الثالث الذي أنهى عملياً آمال المنتخب القطري في العودة.

وحافظ المنتخب البوسني على تقدمه حتى صافرة النهاية ليخرج بانتصار ثمين أبقاه في دائرة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل، بينما ودع المنتخب القطري البطولة من الدور الأول بعد اكتفائه بنقطة واحدة من ثلاث مباريات.