كيف يتم اختيار أفضل الثوالث في كأس العالم 2026؟



لم يعد احتلال المركز الثالث في مرحلة المجموعات يقود إلى نهاية المشوار في كأس العالم 2026، بسبب النظام الجديد للبطولة الذي يمنح 8 منتخبات فرصة العبور إلى دور الـ 32 ضمن قائمة «أفضل الثوالث»، ما يجعل حسابات التأهل مفتوحة أمام منتخبات عدة حتى صافرة نهاية مباريات الجولة الثالثة.



وحجزت منتخبات عدة مقاعدها في دور الـ 32 قبل خوض مباريات الجولة الحاسمة، فيما يتواصل الصراع على بطاقات التأهل المباشرة المخصصة لصاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب ثمانية مقاعد أخرى لتكمل العدد إلى 32 منتخباً.



ووفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يتم ترتيب أصحاب المركز الثالث في جدول موحد لتحديد المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية، وفق سلسلة من المعايير تبدأ بعدد النقاط التي جمعها كل منتخب.



وفي حال تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف، ويليه عدد الأهداف المحرزة، وحال استمر التعادل، يتم اللجوء إلى سجل اللعب النظيف، الذي يعتمد على عدد البطاقات الصفراء والحمراء التي حصل عليها اللاعبون وأفراد الأجهزة الفنية.



ويتم خصم نقطة واحدة لكل بطاقة صفراء، و3 نقاط للطرد بعد إنذارين، و4 نقاط للطرد المباشر، و5 نقاط في حال حصول اللاعب على بطاقة صفراء قبل تعرضه للطرد المباشر، وإذا استمر التساوي بعد تطبيق جميع هذه المعايير، يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد هوية المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني من البطولة.



ويمنح النظام الجديد للمونديال، الذي يشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، فرصة إضافية للمنتخبات المتعثرة في دور المجموعات، لتبقى حظوظها قائمة حتى الجولة الأخيرة، ما يجعل من هدف واحد، أو حتى بطاقة صفراء، سبباً في البقاء بالمنافسة ومواصلة المشوار أو نيل تأشيرة المغادرة والانتقال إلى مقاعد المتفرجين.