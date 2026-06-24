تعرف على أبرز اللحظات والأهداف والنجوم في كأس العالم 2026



بعد مرور أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026، بدأت البطولة تفرض إيقاعها بقوة وتكتسب زخماً متزايداً، مع تألق جميع المنتخبات في ظهورها الأول، وظهور مفاجآت كبرى، وأهداف استثنائية، ولحظات لا تنسى أعادت رسم ملامح المنافسة مبكراً.



وقبل الدخول إلى الجولة الثالثة الحاسمة من دور المجموعات، نتعرف على أفضل المباريات، واللحظات، واللاعبين، والأهداف، في قراءة مبكرة لمشهد مونديالي يزداد اشتعالاً وإثارة.

وتضم قائمة أفضل مباريات كأس العالم حتى الآن، مواجهات أوروغواي والرأس الأخضر، وانتهت بالتعادل 2-2، بعد مباراة مجنونة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، جمعت بين فريق مرشح بقوة وآخر أقل خبرة، وشهدت تقلبات دراماتيكية وفرصاً لا تحصى، قبل أن تنتهي بتعادل مثير أبقى الجميع على أعصابهم حتى اللحظات الأخيرة.



ولقاء النرويج والسنغال، وانتهى بفوز «الفايكنغ»، بعدما واصل إيرلينغ هالاند، تألقه بثنائية جديدة، لكن السنغال قدمت أداءً بطولياً حتى صافرة النهاية، ومباراة إنجلترا وكرواتيا، وانتهت بفوز «الأسود الثلاثة» 4-2، وجاءت المباراة هجومية وممتعة شهدت أربعة أهداف في شوط أول ناري، قبل أن تفرض إنجلترا سيطرتها في الشوط الثاني.



كما تضم القائمة مواجهة هولندا واليابان، وانتهت بالتعادل 2-2، بعد صراع تكتيكي ممتع بين منتخبين خطيرين استمر حتى الدقائق الأخيرة، ولقاء هولندا والسويد، وشهد تفوقاً هجومياً كاسحاً لهولندا بفوز كبير 5-1، رغم محاولات السويد للعودة في أكثر من مناسبة.



وتعادل إسبانيا السلبي مع الرأس الأخضر، بعد لقاء مليء بالإثارة، مع أداء بطولي لحارس الرأس الأخضر فوزينيا، وفوز كولومبيا على أوزبكستان 3-1، بعد مباراة هجومية حسمتها كولومبيا بواقعية كبيرة، وفوز أستراليا على تركيا 2-0، وهي نتيجة خادعة، إذ سيطرت تركيا رقمياً، لكن أستراليا كانت الأكثر فاعلية، وأخيراً فوز الولايات المتحدة على باراغواي 4-1، وهو انتصار كبير أكد قوة المنتخب الأمريكي في البطولة.



أما أبرز لحظات كأس العالم حتى الآن، فكانت تسجيل ميسي ثلاثية تاريخية أمام الجزائر، في إنجاز استثنائي يعادل به الرقم القياسي لأهداف كأس العالم، وتسجيل رونالدو في ست نسخ من كأس العالم في لحظة تاريخية جديدة للنجم البرتغالي.



وكذلك هدف كيفن بينا منح منتخب الرأس الأخضر لحظة لا تنسى في مشاركته الأولى، وثنائية مبابي ليحطم رقم جيرو القياسي، ويعزز مكانته بين كبار البطولة، وتألق فوزينيا، حارس مرمى الرأس الأخضر أمام إسبانيا، ليخطف الأضواء عالمياً.



كما تعد من اللحظات التاريخية المهمة، تعادل كوراساو في مشاركتها الأولى مع ألمانيا، وهدف الكونغو الديمقراطية القاتل أمام البرتغال، ما أعتبر نقطة تاريخية في مشوارها المونديالي، ومعادلة هاري كين لرقم لينيكر، في إنجاز تاريخي جديد لأسطورة إنجلترا.



وأخيراً.. ثلاثية جوناثان ديفيد مع كندا، في لحظة تاريخية صنعت أول انتصار مونديالي لكندا، وتسجيل هالاند في ظهوره الأول، في بداية نارية للنجم النرويجي في كأس العالم.

وبالنسبة لأفضل اللاعبين حتى الآن، يتصدر المشهد ليونيل ميسي بخمسة أهداف في مباراتين، يليه كيليان مبابي بثنائية متتالية تؤكد استمراريته، ثم إيرلينغ هالاند الذي يفرض حضوره بقوة.



كما برزت أسماء لافتة مثل، الألماني دينيس أونداف، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الفرنسي مايكل أوليس، المغربي أيوب بوعدي، الإيفواري يان ديوماندي، والكولومبي دانيال مونوز، والكندي جوناثان ديفيد.



أما قائمة أفضل أهداف كأس العالم 2026، فتضم هدف ميسي أمام الجزائر، وتسديدات مبابي القوية أمام السنغال، رينا أمام باراغواي، العياري أمام تونس، وأهداف بالوغون أمام باراغواي، وأهداف فينيسيوس أمام المغرب، ماهميتش أمام سويسرا، علوان للأردن أمام النمسا، مونوز لكولومبيا أمام أوزبكستان، والهدف الجماعي لألمانيا أمام كوراساو.

ويقدم مونديال 2026 حتى الآن، نسخة استثنائية من الإثارة والتنوع، حيث لا مكان للتوقعات المسبقة، وكل مباراة تحمل قصة جديدة تكتب على أرض الملعب.