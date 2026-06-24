رقم قياسي للحضور الجماهيري في الدوري الإسباني



سجلت كرة القدم الإسبانية المحترفة رقماً قياسياً جديداً في الحضور الجماهيري خلال موسم 2025-2026، بعدما استقطبت منافسات دوري الدرجة الأولى «لاليغا إي إيه سبورتس»، ودوري الدرجة الثانية «لاليغا هايبرموشن» ما مجموعه 17,535,164 متفرجاً، وفق ما أعلنته رابطة الدوري الإسباني.



ويمثل هذا الرقم، وهو الأعلى في تاريخ المسابقتين، زيادة بنسبة 0.8 في المئة مقارنة بموسم 2024-2025، ما يعكس استمرار النمو في الإقبال الجماهيري على مباريات الدوري الإسباني.



وأكدت الرابطة أن هذا الإنجاز يعزز قدرة كرة القدم الإسبانية على جذب المشجعين إلى الملاعب، ويواصل الاتجاه التصاعدي، الذي شهدته السنوات الأخيرة على مستوى الحضور الجماهيري.



وأوضحت الرابطة أن الرقم القياسي الجديد يشمل إجمالي الحضور في بطولتي «لاليغا إي إيه سبورتس» و«لاليغا هايبرموشن» مجتمعتين، وليس منافسات الدرجة الأولى فقط، وذلك بعد أن كان الرقم الذي جرى تداوله سابقاً يخص حضور جماهير «لاليغا إي إيه سبورتس» وحدها.



ويأتي هذا الإنجاز في وقت تواصل فيه مسابقات كرة القدم الإسبانية تعزيز جاذبيتها الجماهيرية، مدفوعة بتحسن البنية التحتية للملاعب، وارتفاع مستويات التنافس في مختلف الدرجات.