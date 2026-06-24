إبراهيموفيتش يسخر من احتفال رونالدو: من أين عاد؟



أعرب المهاجم السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش عن استغرابه من تصريح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب تسجيله أول أهدافه في كأس العالم 2026، معتبراً أن عبارة «لقد عدت» التي أطلقها خلال احتفاله «أضحكته».



وسجل رونالدو هدفين في فوز البرتغال الكاسح على أوزبكستان 5-0 الثلاثاء في هيوستن، قبل أن تلتقطه الكاميرات وهو يقول بالإنجليزية: «لقد عدت».



وقال إبراهيموفيتش لشبكة «فوكس سبورتس»: «شعرت ببعض الحيرة عندما سمعت ذلك. عاد من أين تحديداً؟ عندما تسجل هدفين وتصرخ: لقد عدت، يبدو الأمر وكأنك كنت مختفياً لعشرة أعوام ثم عدت فجأة من كوكب آخر».



وأضاف: «كريستيانو يواصل اللعب، وتسجيل الأهداف، وتحطيم الأرقام القياسية، وجذب الأضواء باستمرار. لهذا السبب أضحكني الأمر. عالم كرة القدم يتحدث عنه كل أسبوع، والمدافعون ما زالوا يقلقون بشأنه، والملاعب لا تزال تمتلئ بالجماهير لمشاهدته».



ورأى الدولي السويدي السابق أنه يتفهم انزعاج رونالدو من الانتقادات التي طالته بعد المباراة الافتتاحية للبرتغال، لكنه اعتبر أن ذلك لا يبرر استخدام هذه العبارة خلال الاحتفال.



وقال: «ربما أراد أن يقول إنه عاد لإسكات منتقديه. إذا كان هذا هو المقصود فلا بأس. لكن أن يعلن كريستيانو رونالدو أنه عاد يشبه أن تعلن الشمس أنها ستشرق غداً».