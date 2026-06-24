ريفالدو يشيد برونالدو: أرفع القبعة لهذا اللاعب الاستثنائي



أشاد الأسطورة البرازيلية ريفالدو، بالمستويات القوية التي قدمها كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وأوزبكستان وتسجيله ثنائية، وكتب على حسابه في إنستغرام: اليوم هو يوم تهنئة هذه الظاهرة الكروية، كريستيانو رونالدو.



في المباراة الأولى، ورغم أنه لم يسجل، أظهر تماماً ما جعله أحد أعظم الرياضيين في التاريخ: التفاني، والعطاء، والروح التنافسية، والرغبة التي لا تعرف الكلل في الفوز، ركض، وقاتل على كل كرة، وساعد الفريق، ولم يتوقف أبداً عن الإيمان.



واليوم، قدم مرة أخرى الرد داخل الملعب. سجل هدفين في الانتصار الكبير للبرتغال، وأثبت أن العمر مجرد رقم عندما تتوافر الانضباطية، والاحترافية، والعقلية الاستثنائية.



وأضاف: على امتداد مسيرته، بنى كريستيانو رونالدو مشواراً يُعد مصدر إلهام للرياضيين من جميع الأجيال. موهبته هائلة، لكن ما يثير الإعجاب أكثر هو قدرته على إعادة ابتكار نفسه، وتجاوز حدوده، والاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى عاماً بعد عام.



وختم قائلاً: «تهانينا على الأداء الكبير، وتهانينا للبرتغال على هذا الفوز الممتاز. أرفع القبعة لهذا اللاعب».



وقاد كريستيانو رونالدو منتخب بلاده للفوز بخماسية نظيفة على أوزبكستان لحساب الجولة الثانية لنهائيات كأس العالم 2026، وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني.



يعد ريفالدو أحد أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ الكرة البرازيلية، وساهم مع الأسطورة رونالدو في قيادة منتخب البرازيل للفوز بلقب بطل كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، وهو اللقب العالمي الخامس لمنتخب السامبا.