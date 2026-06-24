حصاد المونديال.. رونالدو يكتب التاريخ وانجلترا تتعثر

اقتربت البرتغال من حسم بطاقة التأهل عن المجموعة الحادية عشرة في كأس العالم 2026، فيما أنعشت كرواتيا آمالها في العبور إلى دور الـ32، بينما خرجت إنجلترا وغانا بنقطة ثمينة أبقت على آمالهما في التأهل، فيما حسم منتخب كولومبيا تأهله بعد الفوز الصعب على الكونغو الديمقراطية وذلك في ختام مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

اقتربت البرتغال من حسم تأهلها إلى دور الـ32 في مونديال أمريكا الشمالية 2026، بعدما قادها القائد كريستيانو رونالدو الذي احتفل بكونه أصبح أول لاعب يسجل في ست نسخ من النهائيات، إلى فوز كاسح على أوزبكستان 5-0 الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من الدور الأول.

وافتتح رونالدو التسجيل (6) وأصبح ثاني أكبر لاعب يسجل هدفا في النهائيات (41 عاما و138 يوما) بعد الكاميروني روجيه ميلا (42 عاما و39 عاما)، قبل أن يضيف نونو منديش الثاني من ركلة حرة مباشرة (17).

وسجل رونالدو الثالث لمنتخب بلاده (39) فتخطى أوزيبيو صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة للبرتغال في كأس العالم (9)، قبل أن يضيف عبد القادر خوسانوف الرابع بالخطأ في مرماه (60) والبديل رافايال لياو الخامس (87) للبرتغال في صدارة المجموعة الحادية عشرة موقتا.

وفي لقاء ثان، لم تسدد ‌إنجلترا أي كرة على المرمى لمدة ساعة تقريبا، لكن العارضة حرمتها من التسجيل قرب النهاية لتقنع بالتعادل السلبي أمام غانا في مباراتهما ضمن المجموعة ⁠12 من كأس العالم لكرة القدم الثلاثاء، ليتساوى المنتخبان بأربع نقاط لكل منهما بعد ‌مباراتين ويقتربا من التأهل إلى أدوار خروج المغلوب.

وكانت هذه أول ‌مباراة في النسخة الحالية من ‌البطولة التي لا يطلق فيها أي من ‌الفريقين تسديدة ‌واحدة على المرمى في الشوط الأول، إذ اكتفت غانا بالتراجع ‌وترك الاستحواذ لإنجلترا، لكنها ⁠عملت بجد على تضييق المساحات حول منطقة الجزاء.

وسددت إنجلترا، التي فشلت في ⁠البناء ⁠على فوزها 4-2 على كرواتيا في مباراتها الافتتاحية، لأول مرة على ⁠المرمى قبل ساعة بقليل، في حين اقترب نيكو أورايلي من التسجيل من ضربة رأس ارتدت من العارضة في الدقيقة 86 قبل ‌أن يرسل القائد هاري كين الكرة المرتدة فوق العارضة.

أنعشت كرواتيا، وصيفة نسخة 2018 وثالثة 2022، آمالها في بلوغ دور الـ32 بفوزها الصعب على بنما 1-0 وأقصتها من المنافسة الثلاثاء على ملعب بي إم أو فيلد في تورونتو، في ختام الجولة الثانية من المجموعة الثانية عشرة.

وسجل البديل مهاجم أوساسونا الأسباني أنتي بوديمير (54) هدف المباراة الوحيد وبات في سن 34 عاما و336 يوما أكبر لاعب كرواتي يهز الشباك في المونديال ماحيا رقم مواطنه إيفيتسا أوليتش في مرمى الكاميرون في مونديال 2014 في سن 34 عاما و277 يوما.

وحسمت كولومبيا تأهلها إلى ‌دور ​32 في كأس العالم لكرة القدم قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات، بعد فوزها 1-صفر على جمهورية الكونغو الديمقراطية في ⁠المجموعة 11 اليوم الأربعاء، إذ سجل دانييل مونوز هدفا بعد معاناة المنتخب القادم من ‌أمريكا الجنوبية في أغلب فترات المباراة.

ورفعت كولومبيا رصيدها إلى ست نقاط ‌من مباراتين، وضمنت تأهلها إلى مرحلة ‌خروج المغلوب قبل مباراتها الأخيرة ‌في المجموعة ‌ضد البرتغال، التي فازت 5-صفر على أوزبكستان أمس ​الثلاثاء.

وظلت ‌جمهورية ​الكونغو الديمقراطية عند نقطة ⁠واحدة، وستحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية ضد أوزبكستان للحفاظ على آمالها ​في ⁠التأهل.

وسيطرت ⁠كولومبيا على الكرة وصنعت الفرص الأفضل طوال المباراة، لكن حارس المرمى ⁠ليونيل مباسي أحبط محاولاتها، وقام بسلسلة من التصديات لإيقاف محاولات خاميس رودريغيز ولويس دياز وجون أرياس.

وجاء الهدف الأول أخيرا في ‌الدقيقة 76 عندما وصلت تمريرة خوان فرناندو كينتيرو ​إلى مونوز الذي انطلق داخل منطقة الجزاء، وأطلق المدافع تسديدة منخفضة غيرت اتجاهها واستقرت في شباك ​مباسي.