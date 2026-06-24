تحليل | كولومبيا تحقق الأهم و نقص التركيز يسقط الكونغو



في مباريات كأس العالم 2026، لا تقاس قيمة الانتصارات بعدد الفرص أو حجم الاستحواذ، بل تحسم بالتفاصيل الصغيرة والفاعلية أمام المرمى، وهو ما ترجمته كولومبيا حين اقتنصت فوزاً ثميناً أمام الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد وضعها رسمياً ضمن المتأهلين إلى الدور الـ32، مؤكدة أنها قادمة للمنافسة وليس للمشاركة فقط.



وواصل المنتخب الكولومبي تقديم صورة فنية متماسكة في دور المجموعات، حيث أظهر شخصية فريق يعرف كيف يدير مبارياته، ويستثمر لحظاته الحاسمة بذكاء، مستفيداً من جودة لاعبيه في الخط الأمامي، وعلى رأسهم العناصر القادرة على صناعة الفارق في المساحات الضيقة. ورغم بعض التذبذب في الإيقاع خلال فترات من اللقاء، فإن الفريق حافظ على توازنه التكتيكي وخرج بالنقاط كاملة.



وجاء هدف المباراة الوحيد عبر دانيال مونوز في الدقيقة 76، ليترجم أفضلية كولومبية متراكمة أمام دفاع كونغولي صلب، نجح في الصمود طويلاً بفضل التنظيم والانضباط، قبل أن يخونه التركيز في لحظة حاسمة.



وكشفت كولومبيا إنها لا تعتمد على الأداء المبهر بقدر ما تعتمد على النضج التكتيكي والقدرة على حسم التفاصيل، وهو ما يجعلها خصماً صعباً في الأدوار الإقصائية، حيث لا مجال للهفوات أو إهدار الفرص.



وفي المقابل، قدمت الكونغو الديمقراطية مباراة تكتيكية منضبطة، خصوصاً في الشوط الأول، وأغلقت المساحات ونجحت في تعطيل مفاتيح اللعب الكولومبية، مستفيدة من التمركز الجيد والضغط الذكي في وسط الملعب.



ولكن مع مرور الوقت، ظهر العامل البدني كأحد أبرز التحديات، حيث تراجع النسق في الشوط الثاني، ما منح كولومبيا أفضلية تدريجية توجت بهدف اللقاء، كما عانى المنتخب الكونغولي من محدودية الحلول الهجومية، خاصة في ظل صعوبة الوصول إلى مناطق الجزاء بشكل متكرر.



ورغم الخسارة، خرج المنتخب الكونغولي بانطباع إيجابي من حيث الروح القتالية والقدرة على مجاراة المنتخبات الكبرى، غير أن الفاعلية الهجومية والجاهزية البدنية تبقى العنوان الأبرز الذي يحتاج إلى تطوير إذا ما أراد الفريق الاستمرار في المنافسة على أعلى المستويات.



ومع اقتراب الجولة الثالثة، تتجه الأنظار إلى سيناريوهات الحسم، حيث تصبح التفاصيل الدقيقة، وليست الأسماء، هي العامل الحاسم في رسم ملامح المتأهلين، حيث يبدو المنتخب البرتغالي الأقرب لحسم الصدارة بفضل استقراره الفني ونتائجه الإيجابية، فيما تشتعل المنافسة على بطاقة التأهل الثانية، مع دخول الكونغو الديمقراطية في حسابات معقدة تتطلب الفوز في الجولة الأخيرة أمام أوزبكستان.