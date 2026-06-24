مونوز يقود كولومبيا إلى عبور الكونغو وبلوغ دور الـ32 للمونديال

تأهل منتخب كولومبيا إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعد فوز صعب على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل، سجله دانييل مونوز في الدقيقة 76، خلال المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعب أكرون في مدينة غوادالاخارا بالمكسيك، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الحادية عشرة، والتي شهدت أيضاً فوز منتخب البرتغال على أوزبكستان بخماسية نظيفة.

ومع ختام الجولة الثانية، اعتلت كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متقدمة بفارق نقطتين عن البرتغال صاحب المركز الثاني، فيما جاءت الكونغو الديمقراطية ثالثة بنقطة واحدة، وتذيلت أوزبكستان ترتيب المجموعة دون نقاط في أول ظهور لها بالمونديال.

حسابات مفتوحة

تبقى حسابات المجموعة مفتوحة على جميع الاحتمالات قبل الجولة الأخيرة المقررة عند الساعة الثالثة والنصف فجر الأحد المقبل، حيث يلتقي منتخب البرتغال مع كولومبيا لحسم صدارة المجموعة، فيما تواجه الكونغو الديمقراطية منتخب أوزبكستان، وسط آمال الانضمام إلى قائمة المتأهلين.

وجاءت المواجهة بين كولومبيا والكونغو الديمقراطية سريعة وحماسية، مع أفضلية نسبية للمنتخب الكولومبي الذي فرض سيطرته خلال فترات الشوط الأول، غير أن تألق الحارس ليونيل مباسي حال دون اهتزاز شباك المنتخب الكونغولي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الكولومبي ضغطه الهجومي المكثف بحثاً عن هدف التقدم، وسط محاولات متكررة من لويس دياز وجون أرياس لاختراق الدفاع الكونغولي، فيما ألغت تقنية الفيديو هدفين لصالح كولومبيا، قبل أن ينجح دانييل مونوز في فك الشيفرة الدفاعية بتسجيل هدف المباراة الوحيد، ليمنح بلاده فوزاً ثميناً وتأهلاً مستحقاً إلى الدور التالي.

النجم الأوحد

بدأت كولومبيا المباراة بقوة وكادت تفتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة 4، عندما تصدى مباسي لتسديدة جون أرياس قبل أن ترتد الكرة إلى دانييل مونوز الذي سددها في القائم الأيمن وسط ذهول الجماهير.

وواصل المنتخب الكولومبي ضغطه عبر جيمس رودريغيز ولويس دياز ويوهان موخيكا، لكن الحارس الكونغولي كان في الموعد، حيث تصدى لعدة تسديدات خطيرة من جيمس ودياز وموخيكا وغوستافو بويرتا، ليصبح النجم الأبرز في النصف الأول من اللقاء.

وتدخلت تقنية الفيديو للتأكيد على صحة قرار طاقم التحكيم بإلغاء هدف لكولومبيا، فيما اعتمد منتخب الكونغو الديمقراطية على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، ونجح في الحد من خطورة المنافس، مع بعض المحاولات المحدودة أبرزها رأسية سيدريك باكامبو التي مرت فوق العارضة في الدقائق الأخيرة من الشوط.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، ألغت تقنية الفيديو قراراً تحكيمياً بعد مراجعة حالة لمسة يد على يوان ويسا، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما فشل المنتخب الكولومبي في ترجمة أفضليته إلى أهداف أمام صمود وتألق الحارس الكونغولي.

كسر التعادل

تواصلت الإثارة في الشوط الثاني، وشهدت الدقيقة 50 فرصة خطيرة عندما تصدى الحارس ليونيل مباسي لتسديدة قوية من لويس دياز داخل منطقة الجزاء، قبل أن ينجح الدفاع في إبعاد كرة أخرى بعد ركلة ركنية جديدة لكولومبيا.

وواصل المنتخب الكونغولي اعتماده على الهجمات المرتدة، حيث حاول يوان ويسا وموتوسامي تهديد المرمى، إلا أن التنظيم الدفاعي الكولومبي حال دون الوصول إلى الشباك، مع تسديدة خطيرة في الدقيقة 53 مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 56، تلقى الدفاع الكولومبي ضربة قوية بعد حصول لوكومي على بطاقة صفراء نتيجة تدخل قوي، قبل أن يجري المنتخبان عدة تغييرات لتنشيط خطوطهما، كان أبرزها دخول خوان كوادرادو في صفوف كولومبيا، وسيمون بانزا في صفوف الكونغو.

وبعد سلسلة من التبديلات، كسر المنتخب الكولومبي التعادل في الدقيقة 76 عن طريق دانييل مونوز، الذي أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى للمرمى، بعد تمريرة مميزة من خوان كوينتيرو.

وبعد الهدف، حاول المنتخب الكونغولي العودة في النتيجة عبر ضغط متقدم وهجمات سريعة، لكن التسرع وكثرة حالات التسلل على الهجوم الكونغولي حدت من خطورته.

وفي الدقائق الأخيرة، أحكم المنتخب الكولومبي سيطرته على مجريات اللعب، مع تراجع واضح للكونغو الديمقراطية، ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ويخرج بانتصار ثمين بهدف دون رد، ويحسم أولى بطاقات التأهل إلى الدور التالي عن المجموعة الحادية عشرة.