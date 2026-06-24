كأس العالم.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء وفجر غد الخميس، إلى منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث تشهد البطولة مواجهات قوية وحاسمة قد ترسم ملامح المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية.

ويتصدر جدول مباريات اليوم لقاءان يجمعان طرفين عربيين هما قطر الذي يواجه منتخب البوسنة والهرسك على أمل تحقيق فوز قد يدفع العنابي إلى الدور الثاني، فيما يلتقي المنتخب المغربي مع هايتي، وفي لقاءات أخرى تبرز مواجهة سويسرا وكندا، ويواجه منتخب أسكتلندا نظيره البرازيلي، كما يصطدم منتخب التشيك بالمكسيك، ويلعب منتخب جنوب أفريقيا أمام كوريا الجنوبية، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة نتائج هذه المواجهات المهمة.

مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

البوسنة والهرسك X قطر - 11 مساء بتوقيت الإمارات ــ القناة الناقلة- beIN Sports MAX 1

سويسرا X كندا - 11 مساء بتوقيت الإمارات ــ القناة الناقلة - beIN Sports MAX 2

المغرب X هايتي - 2 فجر الخميس بتوقيت الإمارات ــ القناة الناقلة - beIN Sports MAX 1

أسكتلندا X البرازيل - 2 فجر الخميس بتوقيت الإمارات ــ القناة الناقلة - beIN Sports MAX 2

التشيك X المكسيك - 5 فجر الخميس بتوقيت الإمارات ــ القناة الناقلة- beIN Sports MAX 1

جنوب أفريقيا X كوريا الجنوبية - 5 فجر الخميس بتوقيت الإمارات ــ القناة الناقلة – beIN Sports MAX 2