مارتينيز في الصدارة وبونو وكورتوا ونوير بين نخبة حراس المونديال



فرض حراس المرمى أنفسهم أبطالاً للمشهد في النسخة الحالية من كأس العالم 2026، بعدما لعبوا أدواراً حاسمة في نتائج منتخباتهم خلال الجولتين الأوليين من البطولة، ليؤكدوا مجدداً أن الطريق نحو اللقب العالمي لا يمر فقط عبر المهاجمين، بل يبدأ أيضاً من بين الخشبات الثلاث.



وتصدر الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز قائمة أفضل حراس البطولة حتى الآن، بعدما حافظ على نظافة شباكه في مباراتي الأرجنتين أمام الجزائر والنمسا، رغم معاناته من إصابة في أحد أصابعه، مواصلاً التألق الذي بدأه في مونديال قطر 2022.



وجاء مفاجأة الترتيب من الرأس الأخضر، حيث احتل الحارس فوزينيا المركز الثاني بعد أداء استثنائي أمام إسبانيا، إذ لعب دور البطولة في خروج منتخب بلاده بنقطة ثمينة أمام أحد أبرز المرشحين للقب.



وحل البلجيكي تيبو كورتوا ثالثاً بفضل تدخلاته الحاسمة التي أنقذت بلاده من الهزيمة، يليه الألماني المخضرم مانويل نوير الذي عاد بقوة إلى الساحة الدولية وساهم في تأهل منتخب بلاده إلى الأدوار الإقصائية.



وضمت القائمة أيضاً الإنجليزي جوردان بيكفورد في المركز الخامس، والمغربي ياسين بونو سادساً بعد استمرار تألقه مع «أسود الأطلس»، إلى جانب البرازيلي أليسون بيكر والهولندي بارت فيربروغن والسنغالي إدوارد ميندي.



أما المركز العاشر، فكان من نصيب حارس كوراساو، إيلوي روم الذي خطف الأنظار بتصدياته المذهلة أمام الإكوادور، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن.