«خذني إلى الوطن» .. لحظة استثنائية في مباريات المنتخب الأمريكي في المونديال



أصبح المنتخب الأمريكي لكرة القدم يمتلك نشيداً خاصاً يرافق انتصاراته في كأس العالم 2026، بعدما اختار أغنية "خذني إلى الوطن" الشهيرة للمغني الراحل جون دنفر لتكون أغنية الاحتفال الرسمية بالفوز خلال البطولة.



وشهد ملعب سياتل لحظة استثنائية عقب فوز الولايات المتحدة على أستراليا بهدفين دون رد، عندما صدح أكثر من 66 ألف مشجع بكلمات الأغنية الشهيرة، بينما انضم اللاعبون إلى الغناء وسط أجواء احتفالية لافتة، في مشهد اعتبره كثيرون أحد أبرز لحظات البطولة حتى الآن.



وقال لاعب الوسط سيباستيان بيرهالتر، إن ترديد الأغنية وسط الجماهير منحه شعوراً خاصاً بالفخر الوطني، مؤكداً أن المشهد كان مؤثراً مع مشاركة الآلاف في الغناء الجماعي.



وجاء اختيار الأغنية بعد طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى المنتخبات الـ48 المشاركة في البطولة بتحديد أغنية خاصة للاحتفال بالانتصارات، وبعد مشاورات داخل الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، وقع الاختيار على "خذني إلى الوطن"، متفوقة على أغنيات شهيرة أخرى مثل "سويت كارولين" و"ليفين أون أ بريير".



ويرى مسؤولو المنتخب الأمريكي أن الأغنية نجحت في خلق رابط عاطفي بين الفريق والجماهير، خاصة أنها تعد واحدة من أشهر الأغاني المرتبطة بالهوية الثقافية الأمريكية منذ صدورها عام 1971.



ومن جانبه، أكد المدافع أوستن تراستي أن الأغنية أصبحت رمزاً للفخر الوطني داخل المعسكر الأمريكي، مشيراً إلى أن الجميع في المدرجات كانوا يرددون كلماتها بعد الفوز، ما منح اللاعبين شعوراً استثنائياً بالانتماء والوحدة.



ويأمل المنتخب الأمريكي أن تستمر هذه الأجواء خلال مواجهته المقبلة أمام تركيا، قبل الدخول إلى الأدوار الإقصائية، في وقت باتت فيه "خذني إلى الوطن"، أكثر من مجرد أغنية احتفال، بل رمزاً جديداً لمسيرة أصحاب الأرض في مونديال 2026.