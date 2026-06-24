ثلاثي تركيا في مهمة أخيرة لحفظ ماء الوجه بعد الخروج المونديالي



رغم خروج منتخب تركيا رسميًا من كأس العالم 2026 بعد خسارتين أمام أستراليا وباراغواي 0-2 و0-1 على التوالي، فإن مواجهة الأتراك الأخيرة أمام الولايات المتحدة لن تكون مجرد تحصيل حاصل، إذ يمتلك المنتخب التركي ثلاثة لاعبين قادرين على إزعاج أصحاب الأرض وحرمانهم من إنهاء دور المجموعات بصورة مثالية، ومطالبون بتحقيق انتصار لحفظ ماء الوجه قبل مغادرة المونديال.



ويتصدر القائمة نجم أردا غولر، الذي لم يقدم حتى الآن المستوى المنتظر منه في البطولة، لكنه يبقى العقل المدبر للهجمات التركية وصاحب القدرة على صناعة الفارق بتسديداته البعيدة وتمريراته الحاسمة. ورغم معاناته أمام أستراليا وباراغواي، فإنه يظل السلاح الأبرز في تشكيلة المدرب فينتشنزو مونتيلا.



كما يمثل الظهير الأيسر فردي كادي أوغلو أحد أهم مفاتيح اللعب، بفضل قدرته على إيقاف خطورة الأجنحة الأمريكية والانطلاق في الهجمات المرتدة، وسيكون مطالبًا بمواجهة السرعة والقوة الهجومية التي أظهرها المنتخب الأمريكي عبر الأطراف خلال البطولة.



أما العنصر الثالث فهو الموهبة الشابة كينان يلدز، الذي لم ينجح حتى الآن في ترك بصمته المنتظرة رغم الموسم المميز الذي قدمه مع يوفنتوس، ويأمل صاحب الـ21 عامًا في استغلال المباراة الأخيرة لتسجيل أول لحظة كبيرة له في كأس العالم، بعدما أظهر بعض اللمحات الإيجابية أمام باراغواي بصناعته أربع فرص خطيرة وتحركاته المستمرة داخل منطقة الجزاء.



ورغم أن المنتخب الأمريكي ضمن صدارة المجموعة الرابعة، فإن تركيا ستسعى لإنهاء مشاركتها بصورة مشرفة في مباراتها الأخيرة بالمونديال في الساعة السادسة من صباح الجمعة المقبل، مستندة إلى مواهب قادرة على إفساد الاحتفالات الأمريكية وترك بصمة أخيرة قبل توديع المونديال.