«لومومبا» يظهر في مدرجات كأس العالم

عاد المشجع الكونغولي الشهير ميشيل كوكا مبولادينغا، المعروف بلقب «لومومبا»، إلى خطف الأنظار مجدداً بعد ظهوره في مدرجات استاد غوادالاخارا، خلال حضوره لمؤازرة منتخب بلاده الكونغو الديمقراطية أمام كولومبيا في منافسات كأس العالم 2026.

ويعد «لومومبا» من أشهر مشجعي كرة القدم في القارة الإفريقية، إذ اشتهر بحضوره الدائم في البطولات الكبرى وظهوره المميز بملابس وألوان تعكس الهوية الكونغولية، إلى جانب تفاعله الحماسي الذي يجعله أحد أبرز الوجوه الجماهيرية في المدرجات.

ولم يستطع المشجع الكونغولي التواجد مع منتخب بلاده في مباراته السابقة بكأس العالم الحالية، بسبب تأخره في الحصول على تأشيرة السفر، قبل أن يتمكن من حل المشكلة والوصول إلى المكسيك قبل ساعات قليلة من المباراة.

وحظي ظهور المشجع الكونغولي باهتمام واسع من الجماهير ووسائل الإعلام، حيث واصل تقديم لوحاته التشجيعية المعتادة دعماً لمنتخب بلاده، في أجواء احتفالية داخل مدرجات المونديال.