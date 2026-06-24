لوكا مودريتش يكتب التاريخ بالمئوية الثانية

دخل القائد والمايسترو الكرواتي لوكا مودريتش تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه، بعدما سجل مشاركته الدولية رقم 200 بقميص منتخب بلاده خلال مواجهة بنما في بطولة كأس العالم 2026، وببلوغه هذا الإنجاز، أصبح النجم المخضرم صاحب الـ40 عاماً رابع لاعب فقط في تاريخ كرة القدم للرجال يصل إلى مئويته الدولية الثانية، لينضم إلى كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، والنجم الكويتي بدر المطوع.

وقاد مودريتش وسط الميدان الكرواتي بحنكته المعهودة على مدار 81 دقيقة، رغم الصعوبات البدنية والضغوط الكبيرة، وتكللت ليلة القائد التاريخية بانتصار كرواتي ثمين بنتيجة (1-0)، بفضل هدف البديل أنتي بوديمير، وهو الفوز الذي صحح مسار المنتخب الكرواتي في دور المجموعات بعد كبوة المباراة الافتتاحية وجدد آماله المونديالية.

وأخذ هذا الإنجاز بعداً فريداً في سجلات كرة القدم العالمية؛ إذ بات مودريتش ثاني لاعب في التاريخ تتزامن مباراته الدولية المئوية الثانية مع مباراة في نهائيات كأس العالم 2026، مقتفياً أثر الغريم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حقق المفارقة ذاتها قبل ثمانية أيام فقط خلال مواجهة بلاده أمام الجزائر.

ويعكس هذا الرقم المذهل حجم الاستمرارية والعطاء لساحر ريال مدريد المخضرم، الذي يمتلك سجلاً مونديالياً مرصعاً بالأمجاد، قاد خلاله كرواتيا لوصافة نسخة 2018 والحصول على الميدالية البرونزية في عام 2022، متوجاً مسيرته في المونديال بالعديد من الأرقام القياسية كأكثر لاعب كرواتي خوضاً للمباريات في تاريخ البطولة، وأكبر لاعب يسجل ويصنع في مواجهات حاسمة لبلاده.

وقد أفردت الصحافة الكرواتية مساحات واسعة للاحتفاء بـ "الملك لوكا"، مستعرضة مقتطفات مفعمة بالثناء لرحلته الخالدة؛ حيث افتتحت صحيفة "سبورتسكي نوفوستي" تقريرها بالقول إن "مودريتش ليس مجرد لاعب كرة قدم، بل هو الرمز الوطني الأكبر الذي قاد كرواتيا من أحلام الطفولة إلى قمة المجد العالمي، ووصوله للمباراة رقم 200 في المحفل المونديالي هو المكافأة العادلة لملهم الأجيال".

من جهتها، ركزت صحيفة "فيتشيرني ليتس" على فرادة الإنجاز التاريخي متغنية بأن "التاريخ ينحني مجدداً للقائد؛ فأن تبلغ المئوية الثانية في مسيرتك الدولية فوق العشب الأخضر لكأس العالم، وبجوار أساطير بحجم ميسي، هو إثبات قاطع بأن لوكا ظاهرة لن تتكرر في الملاعب الكرواتية".

ولم تبتعد صحيفة "24 ساتا" عن هذا الزخم العاطفي، إذ كتبت تحتفي بالتكريم قائلة: "ممر شرفي من زملائه وتقدير عالمي من الفيفا، هكذا كُرّم الساحر الذي جعل المستحيل ممكناً، لتبقى أرقامه المونديالية محفورة بحبر من الذهب في تاريخ اللعبة الشاهد على زعامته الاستثنائية لخط وسط كرواتيا عبر العصور".