كرواتيا تنعش آمالها المونديالية بفوز صعب على بنما

أنعش المنتخب الكرواتي آماله في التأهل إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم 2026، حاصداً أول ثلاث نقاط عقب فوزه الثمين والصعب على نظيره البنمي بهدف نظيف سجله البديل بوديمير (ق 54)، في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب استاد تورنتو بكندا، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية عشرة للبطولة العالمية.

دخل الطرفان أرض الملعب بشعار لا بديل عن الفوز للإبقاء على حظوظهما قائمة في التأهل، بعد تعثرهما في الجولة الافتتاحية، إذ تجرعت كرواتيا مرارة الهزيمة أمام إنجلترا بنتيجة (2-4)، في حين سقطت بنما أمام غانا بهدف نظيف، وهذه الضغوط فرضت بداية هجومية مفتوحة غابت عنها التحفظات الدفاعية المعتادة، حيث بادر المنتخب الكرواتي بالهجوم أولاً عبر قائده المخضرم لوكا مودريتش، الذي ارتقى لكرة عرضية وحولها برأسه لتمر فوق العارضة البنمية.

وقاد منتخب بنما هجوماً مضاداً أسفر عن ضربة رأسية قوية للاعب خوسيه رودريغيز، إلا أن الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش تألق في التصدي لها ببراعة، واستمرت المباراة متكافئة بين الجانبين من حيث نسبة الاستحواذ وتبادل المحاولات الهجومية، وفي الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط كادت كرواتيا أن تخطف التقدم عبر تسديدة مباغتة وبالغة القوة أطلقها اللاعب مارتن باتورينا، لكن حارس مرمى بنما استبسل في الذود عن شباكه وحول الكرة بردة فعل سريعة إلى ركلة ركنية لم تثمر عن أي جديد، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل السلبي.

ومع مطلع الشوط الثاني، دفع مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش بورقتين هجوميتين لزيادة الفاعلية الهجومية، حيث أشرك الثنائي أنتي بوديمير وأندري كراماريتش بديلين لبيتر موسى والمدافع يوشكو جفارديول، وسرعان ما أتت هذه التغييرات ثمارها، إذ نجح البديل بوديمير في اقتناص هدف التقدم بعدما تربص لعرضية جوسيب ستانيشيتش، وحول الكرة مباشرة داخل الشباك البنمية.

وقاد منتخب بنما هجمة سريعة انتهت بركلة ركنية، إلا أنها ارتدت بهجوم كرواتي خاطف قاده القائد لوكا مودريتش، الذي مرر كرة ذكية وضعت ماريو بازاليتش في وضعية انفراد تام بالمرمى، لكن الأخير سددها في جسد الحارس، مضيعاً فرصة محققة لتعزيز التقدم الكرواتي بهدف ثانٍ.

واندفع لاعبو بنما نحو الأمام بحثاً عن تعديل النتيجة، وتألق الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش في التصدي لتسديدتين متتاليتين، منقذاً فريقه من هدف تعادل كان وشيكاً، ورغم محاولات وكفاح المنتخب البنمي لإدراك التعادل، فإن المنتخب الكرواتي حافظ على تقدمه ومضى ليفوز بهدف نظيف.