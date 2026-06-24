أسود مونديالية بلا أنياب تُحبط صحافة لندن

صبّت الصحافة البريطانية جام غضبها على الأداء الباهت والنتيجة المخيبة للآمال التي انقاد إليها المنتخب الإنجليزي إثر تعادله السلبي (0-0) أمام نظيره الغاني، لحساب نهائيات كأس العالم 2026.

وجاءت ردود الأفعال غاضبة ومحذرة من خسارة صدارة المجموعة ومكامن الخلل اللوجستي والتكتيكي، حيث افتتحت صحيفة "ذا صن" تقريرها بعنوان لاذع كتبت فيه: "أسود بلا أنياب.. غانا تحرج إنجلترا في ليلة مونديالية باهتة"، مقتطفة في طيات تحليلها أن "المنتخب الإنجليزي ظهر مشتتاً ومفتقداً للهوية الهجومية، بينما نجحت النجوم السوداء بغلق المساحات وإجبار نجوم البريميرليغ على الركود تكتيكياً.

من جهتها، ركزت صحيفة "ديلي ميل" على الأبعاد الحسابية للتعادل محذرة من مغبة هذا العقم التهديفي عبر عنوان: "إنذار مبكر في المونديال.. تعادل سلبي يهدد أحلام الصدارة الإنجليزية"، مشيرة إلى أن "المنتخب الغاني الذي يحاكي أمجاد جيله الذهبي نجح في حصد نقطة مستحقة، بينما تركت إنجلترا جماهيرها في حيرة من أمرها بسبب بطء التحضير وغياب الإبداع في الثلث الأخير".

ولم تبتعد صحيفة "ذا غارديان" عن أجواء الإحباط، حيث تناولت المباراة من منظور نقدي رصين تحت عنوان: "إنجلترا تصطدم بالجدار الغاني وتفشل في فك الشفرة"، وأضافت في قراءتها للمواجهة أن "العرض الإنجليزي اليوم افتقر تماماً للشجاعة والحلول الفردية، والتعادل السلبي هو النتيجة العادلة لمنتخب لم يقدم ما يشفع له للفوز أمام تنظيم دفاعي إفريقي حديدي وصلب. "

واختتمت شبكة "سكاي سبورتس" المشهد التحليلي عبر موقعها الإلكتروني بالتأكيد على أن "النجوم السوداء خطفت الأضواء برباعية النقاط، في حين بات على الأسود الثلاثة مراجعة الأوراق الفنية سريعاً وتجاوز هذا التعثر لضمان عدم الدخول في حسابات معقدة لحسم بطاقة العبور نحو الأدوار الإقصائية.

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